15 may. 2026
Fútbol Paraguayo

Olimpia vs. Recoleta: Paso a paso

Olimpia y Recoleta se miden esta mañana por la 21ª jornada del Torneo Apertura.

Mayo 15, 2026 08:21 a. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia vs. Recoleta

Torneo Apertura Recoleta Olimpia
Redacción D10
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