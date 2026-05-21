Peque “nunca” recibió su premio de Francia 98

El ex delantero Miguel Ángel Benítez conversó este jueves en Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y lanzó fuertes acusaciones en la nota al revelar que tras 28 años sigue sin recibir el premio económico del Mundial de Francia 1998.

“Del Mundial Francia 98, mi premio de clasificación no cobré todavía, qué ha pasado del dinero. Qué habrá pasado del dinero ese. Yo creo que es un premio que yo merezco porque de los 8 que jugué (en la selección), gané 7”, disparó El Peque.

“Venía 15.000 km para jugar, por eso estuve muchos años en España, no me pueden señalar. Me molesta mucho que quieran dañar mi imagen”, agregó sobre los comentarios de otros referentes.

El ex jugador contó que llegó a hablar recientemente con los actuales dirigentes de la APF quienes le explicaron que no se pueden hacer responsables de las administraciones anteriores.

La Selección Paraguaya consiguió superar la fase de grupos del Mundial tras dos empates frente a Bulgaria y España, venciendo en la última jornada a Nigeria por 3-1 con tantos de Celso Ayala, Miguel Ángel Benítez y José Saturnino Cardozo. En los octavos de final, la Albirroja cayó por el primer “gol de oro” de la historia frente a Francia en juego disputado en Lens.