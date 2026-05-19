“Olimpia tiene que mostrar credenciales”, aseguró Pablo Sénchez

Pablo Sánchez, técnico de Olimpia, tomó nota de la dolorosa caída fechas atrás sufrida ante el Vasco da Gama y ahora llega la revancha en un momento determinante.

“Ya vivimos el golpe en Brasil por lo cual vamos a estar más atentos. La idea es que no nos vuelva a pasar lo mimos. En nuestra cancha, con nuestra gente, en nuestro país y un equipo copero como Olimpia tiene que mostrar credenciales”, aseguró en conferencia de prensa.

“Ya nos tocó trastrabillar, fuimos capaces y valientes para reponernos en una cancha muy difícil en Argentina y hoy estamos anímicamente preparados para este partido, que será bravo, pero estamos con mucho optimismo”, recalcó.

Pablo Sánchez recalcó que Olimpia saldrá a buscar la victoria, que perfilaría su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana: “Sabemos que vamos a enfrentar a un equipo brasileño, que juega bien, ya lo demostró. Tenemos que cambiar la imagen que dejamos aquel día en Rio de Janeiro y esta es una buena oportunidad. Desde nuestro lugar, vamos a salir a ganar el partido tomando las precauciones lógicas porque tampoco nos vamos a regalar, pero nuestra idea va a ser ganar el partido”.

Por otra parte, lamentó las bajas que sufrirá el equipo para este encuentro, como la del capitán Richard Ortiz de quien dijo que “desde lo táctico trataremos de suplantarlo de la mejor manera. Vamos a intentare de que llegue al partido con Audax Italiano, pero no tenemos garantías de que así suceda”.

Así como Richard Ortiz, tampoco podrán estar para este juego Richard Sánchez e Iván Leguizamón. El duelo de Olimpia frente a Vasco da Gama arrancará a las 19:00, el miércoles 20 de mayo, en el ueno Defensores del Chaco.

