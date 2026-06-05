Domínguez visita obras en Guaraní y Luqueño

Durante el recorrido, Domínguez supervisó los avances de los trabajos que buscan modernizar los escenarios deportivos y elevar sus condiciones estructurales de cara a futuras competencias.

Las obras forman parte del plan de inversión de Conmebol en infraestructura para clubes del continente, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del fútbol desde sus bases.

El objetivo de Conmebol es “ofrecer mejores condiciones para competir, fortalecer a nuestros clubes y brindar una mejor experiencia para jugadores, aficionados y cada uno de los actores que hacen grande al fútbol sudamericano”.