05 jun. 2026
Fútbol Paraguayo

Domínguez visita obras en Guaraní y Luqueño

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, realizó una visita a las obras de remodelación de los estadios de Guaraní y Luqueño, ambos en pleno proceso de construcción con inversiones impulsadas por el máximo organismo del fútbol sudamericano.

Junio 05, 2026 07:32 a. m. • 
Por Redacción D10
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En la República. Alejandro Domínguez (d) en Luque.

Durante el recorrido, Domínguez supervisó los avances de los trabajos que buscan modernizar los escenarios deportivos y elevar sus condiciones estructurales de cara a futuras competencias.

Las obras forman parte del plan de inversión de Conmebol en infraestructura para clubes del continente, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del fútbol desde sus bases.

El objetivo de Conmebol es “ofrecer mejores condiciones para competir, fortalecer a nuestros clubes y brindar una mejor experiencia para jugadores, aficionados y cada uno de los actores que hacen grande al fútbol sudamericano”.

Guaraní Sportivo Luqueño Fútbol paraguayo
Redacción D10
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