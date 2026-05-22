Falleció el legendario Alcides Sosa

El fútbol paraguayo tuvo este viernes una sentida pérdida con el fallecimiento de Alcides Sosa, recordado jugador de Guaraní y Olimpia. Fue múltiple campeón del balompié nacional y también defendió en la Selección Paraguaya.

“Paraguay siempre tuvo jugadores de categoría, zagueros o volantes centrales. Alcides Sosa, no fue la excepción. Nació en Caraguatay y luego vino a Asunción. Julio Britos le hizo debutar en Copa Libertadores, después pasó a Olimpia”, recordó el conocido estadígrafo y periodista Andrés Riquelme en Fútbol a lo Grande.

“Estuvo cinco temporadas en Guaraní, fue campeón, después pasó en Olimpia donde estuvo una década. Fue varias veces campeón y vuelve a Guaraní para su retiro en 1981. El símbolo de una década, de los mejores jugadores paraguayos”, agregó.

Tanto la Asociación Paraguaya de Fútbol como la institución Franjeada, expresaron su pesar en las redes por la partida del ex futbolista.

La Asociación Paraguaya de Fútbol lamenta profundamente la partida de Alcides Sosa, quien con su talento supo defender los colores albirrojos y ha dejado una huella imborrable en el fútbol paraguayo.



Acompañamos a la familia y amigos en este difícil momento. pic.twitter.com/fUm5BTiIyU — APF (@APFOficial) May 22, 2026