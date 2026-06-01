01 jun. 2026
Fútbol Paraguayo

Nelson Ferreira, el guardián de Recoleta que busca a su mamá biológica

El portero de Recoleta, Nelson Ferreira, creció con sus abuelos paternos y nunca conoció a su madre. Hoy, a sus 28 años, con sus abuelos fallecidos así como su padre, el arquero quiere conocer a la mujer que le dio la vida y que, según le comentaron, lleva el nombre de Amalia Brítez.

Junio 01, 2026 05:50 p. m. • 
Por Redacción D10
Nelson Ferreira

Nelson Ferreira, una de las figuras de Recoleta busca a su mamá biológica.

Foto: Gentileza - Recoleta

Nelson Ferreira es uno de los responsables de la gran campaña que está realizando Recoleta en la Copa Sudamericana. En lo deportivo, la vida le está sonriendo, pero el portero de 28 años está buscando otro tipo de felicidad: conocer a la mujer que le dio la vida.

En una entrevista para C9N, el cancerbero confesó que nunca vio a su mamá y que le gustaría conocerla. Dijo que cuando era muy pequeño fue entregado a sus abuelos paternos que se encargaran de su crianza y que a ellos los llamaba “mamá” y “papá”.

Nunca supe del porqué (…) Me contaron varias cosas del porqué me dejó con mi abuela”, comentó aunque no sabe exactamente los motivos reales. Si bien en algún momento no quiso saber de ella, ahora sí tiene ganas porque “mamá es mamá”.

Además, su deseo aumentó después de la partida de sus abuelos, así como de su padre, que falleció cuando el portero tenía 14 años. “Creo que ahora me cuesta más. Quiero conocerle”, expresó entre lágrimas.

De acuerdo con los datos concedidos, el padre del futbolista se llamaba Mario Ferreira, oriundo de la zona conocida anteriormente como Campo 9, de Caaguazú. Tras la separación, su papá se quedó con la custodia del chico. Su madre se llamaría Amalia Brítez y podría estar viviendo en Encarnación.

Recoleta Nelson Ferreira
Redacción D10
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