17 jun. 2026
Fútbol Paraguayo

Castigo histórico en el fútbol del interior

El Sport Guarán de Caacupé recibió la drástica sanción de descenso de categoría, luego de que sus jugadores y su presidenta agredieran a un árbitro.

Junio 17, 2026 06:55 p. m. • 
Por Redacción D10
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La Liga Caacupeña de Deportes se encuentra en el centro de la polémica tras dictaminarse una severa sanción que sacude al fútbol cordillerano.

La resolución oficial de la Unión del Fútbol del Interior (UFI) determinó el descenso directo de categoría para uno de sus clubes afiliados, además de aplicar rigurosas suspensiones a varios de sus jugadores y a su presidenta.

La drástica medida está dirigida a Sport Guarán, y surge tras incidentes ocurridos el 26 de mayo pasado y que violaron gravemente los reglamentos de disciplina. Sport Guarán se enfrentaba a Cerro Corona, cuando agredieron terriblemente al árbitro, al que terminaron provocándole una rotura de mandíbula.

Además del descenso a la segunda división, los jugadores involucrados fueron suspendidos por veinticuatro meses y la presidenta del club recibió inhabilitación de por vida para ejercer la dirigencia deportiva.

La decisión ha generado un fuerte impacto tanto en la comisión directiva como en la afición, ya que la pérdida de la categoría y la inhabilitación de los futbolistas desmantelan por completo el proyecto deportivo del club afectado.

Fútbol del interior Caacupé Paraguay
Redacción D10
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