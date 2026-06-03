Rubén Di Tore: “Estamos en pleno estudio del plantel”

Nelson Haedo Valdez hará sus primeras armas como entrenador de un club de Primera División en un Libertad que busca sacudirse de un mal semestre. Rubén Di Tore, presidente de la entidad, aseveró: “Estamos en pleno estudio del plantel”.

El titular repollero manifestó que el técnico hará el análisis necesario para saber con qué reforzarse. “Van a haber jugadores que seguramente no van a tener la posibilidad de seguir en el club y van a haber lugares donde tenemos que reforzar”, apuntó.

En contacto con el programa Fútbol a lo Grande, mencionó que “hay lugares donde la cantera puede suplir, pero hay lugares donde necesitamos gente de más experiencia, de más rodaje. Vamos a hacer una mezcla, estamos trabajando en eso”.

Rubén Di Tore afirmó que tratarán de “ser los más exactos posibles para traer lo que necesitamos”. Sin competencias internacionales, Libertad va a “apuntar al Clausura y la Copa Paraguay”.

Por último, descartó al portero Jean Fernandes y anunció que la pretemporada la realizarán en Asunción.