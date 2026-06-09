Tribunal de Apelación mantiene los puntos a Olimpia

Este martes se dio a conocer la decisión del Tribunal de Apelación de la Asociación Paraguaya de Fútbol sobre lo que se resolvió tras el superclásico suspendido. Así como en la primera resolución del Tribunal Disciplinario, los puntos siguen siendo de Olimpia.

En su momento, Cerro Porteño había apelado esta determinación, pero nuevamente los tres puntos concedidos al Decano se mantienen. El Tribunal de Apelación resolvió: “Confirmar la Resolución N° 1212026 dictada por el Tribunal Disciplinario APF, en los puntos que fueron objeto de recursos”.

Con este se da un cierre definitivo al Torneo Apertura 2026 que fue conquistado por Olimpia, que sacó 11 unidades de ventaja sobre Cerro Porteño. El Ciclón llegaba con vida al superclásico de la segunda rueda, pero los incidentes que se generaron entre la Policía y parte de la hinchada azulgrana en las gradas del ueno Defensores del Chaco obligaron a la suspensión del juego y más tarde a la adjudicación de puntos al Decano.