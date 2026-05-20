Rubio Ñu apuntará a reforzar su ataque

Rubio Ñu cierra su participación en el Torneo Apertura frente a Cerro Porteño, el domingo, pero el entrenador Felipe Giménez también comienza a pensar en el siguiente certamen.

“Estamos trabajando en eso, tratar de pensar en Cerro para cerrar esta etapa, enfocarnos en este partido, liberar la cabeza de ellos con una buena pretemporada y enfocarnos en los refuerzos. Estamos trabajando en eso”, mencionó.

En charla para el programa Fútbol a lo Grande, el técnico apuntó que están “en la búsqueda de nuestras incorporaciones en la zona ofensiva. El equipo es carente de peso ofensivo. Hay gente joven que está haciendo sus primeras armas”.

“Tenemos una base importante que no queremos desarmar. Nos parece una plantilla interesante, pero queremos potenciar esa plantilla base que tenemos”, remarcó.

Actualmente, Rubio Ñu cuenta con 23 unidades y el cálculo de Felipe Giménez expone que con 25 puntos por semestre ya se asegura la permanencia en la Primera División y se perfilan para entrar en torneos internacionales.