21 may. 2026
Fútbol Paraguayo

La dura respuesta de Chilavert al Peque Benítez

José Luis Chilavert, legendario ex portero de la selección de Paraguay, le respondió a Miguel Benítez, luego de este reabriera un conflicto que tiene su origen en 1998.

Mayo 21, 2026 03:55 p. m. • 
Por Redacción D10
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Chilavert lideró a la Albirroja en el Mundial de 1998.

Foto: Archivo.

El ex delantero Miguel Ángel Benítez conversó este jueves con Fútbol a lo Grande por Monumental 1080 AM y lanzó fuertes acusaciones en la nota contra la APF y José Luis Chilavert.

Los ex jugadores de la Albirroja mantienen un enfrentamiento mediático con un suceso que se originó en el Mundial de Francia 1998.

Esta vez, apuntó que “Chilavert dejó de ser su capitán cuando le quisieron hacer firmar un documento en francés”. Benítez pidió “un traductor en ese momento”, pero la solicitud molestó a Chilavert.

En el misma publicación del programa, el ex arquero respondió. “La sogue ndoui ha eño. Saludos”, afirmó. En la misma nota, el Peque acusó, tras 28 años, que sigue sin recibir el premio económico por jugar esa Copa del Mundo.

“Del Mundial Francia 98, mi premio de clasificación no cobré todavía, qué ha pasado del dinero. Qué habrá pasado del dinero ese. Yo creo que es un premio que yo merezco porque de los 8 que jugué (en la selección), gané 7”, disparó El Peque.

“Venía 15.000 km para jugar, por eso estuve muchos años en España, no me pueden señalar. Me molesta mucho que quieran dañar mi imagen”, agregó sobre los comentarios de otros referentes.

El ex jugador contó que llegó a hablar recientemente con los actuales dirigentes de la Asociación Paraguaya de Fútbol quienes le explicaron que no se pueden hacer responsables de las administraciones anteriores.

La Selección Paraguaya consiguió superar la fase de grupos del Mundial tras dos empates frente a Bulgaria y España, venciendo en la última jornada a Nigeria por 3-1 con tantos de Celso Ayala, Miguel Ángel Benítez y José Saturnino Cardozo. En los octavos de final, la Albirroja cayó por el primer “gol de oro” de la historia frente a Francia en juego disputado en Lens.

Fútbol paraguayo José Luis Chilavert Miguel Benítez
Redacción D10
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