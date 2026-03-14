14 mar. 2026
Fútbol Internacional

UEFA y Conmebol posponen decisión sobre sede de la Finalissima

La UEFA y la Conmebol resolvieron posponer al sábado la decisión sobre cuál será la sede de la Finalissima entre las selecciones de Argentina y España, tras una cumbre realizada este viernes en la que participó el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

Marzo 14, 2026 09:40 a. m. • 
Por Redacción D10
Finalissima

La Finalissima aún no tiene sede.

Foto: Gentileza - UEFA

Según medios argentinos, Tapia y el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, propusieron realizar el partido en Portugal, Inglaterra o Italia.

Los representantes de ambas confederaciones volverán a reunirse este sábado para establecer la locación y la fecha del duelo entre las selecciones campeonas de la Eurocopa y la Copa América, pautado originalmente para el 27 de marzo en el estadio de Lusail, en Catar, el cual entró en un limbo por la guerra en Oriente Medio.

El jueves, Tapia había expresado, en declaraciones a la prensa, incluida EFE, que se mostraba interesado en que el encuentro se jugara en Argentina.

Sus comentarios se produjeron después de que el estadio del Real Madrid apareciera como nueva opción para el partido.

Desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero y la respuesta de Teherán con bombardeos contra puntos de los países vecinos, entre ellos Catar, el partido ha estado en el aire, pendiente de poder celebrarse en el escenario previsto o en un recinto distinto, aceptado por la Conmebol y la UEFA y ambas selecciones.

Poco después del inicio de la ofensiva bélica la Asociación de Fútbol de Catar (QFA) anunció el aplazamiento de todos sus torneos y competiciones debido a la inestabilidad en la zona hasta nuevo anuncio, pero sin mencionar el partido entre España y Argentina.

El pasado lunes, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, informó que la decisión sobre la disputa de la Finalissima debía tomarse en las siguientes 48 horas.

“Estamos a expensas de que en las próximas 48 horas se tome la decisión. Va a ser muy rápido porque el tiempo se nos echa encima, para nosotros esos dos partidos son muy importantes en la preparación para el Mundial. En un período muy corto de tiempo os vamos a notificar una respuesta. Estamos todos implicados para encontrar la solución definitiva”, declaró.

Además, mostró su solidaridad con los países afectados: “Debemos trasladar nuestra solidaridad a los países, tenemos una relación muy directa con ellos. Catar, Arabia Saudí y demás. Imaginémonos ellos qué problema no están sufriendo las 24 horas del día”.

“Estamos trabajando desde el anterior sábado, que comenzó esta situación, monitorizando con distintos equipos para seguir paso a paso esta situación”, explicó.

Argentina España Finalissima
Redacción D10
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