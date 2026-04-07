Olimpia viaja con ilusión a Chile

Olimpia se traslada en vuelo chárter hasta Santiago de Chile en donde mañana hará su esperado estreno en la fase de grupos de la Copa Sudamericana contra el Audax Italiano, desde las 21:00, correspondiente al Grupo G del certamen internacional.

El Decano saldrá al estadio Bicentenario de La Florida reforzado en su moral, tras golear a Nacional por el torneo doméstico, que le permitió al equipo de Vitamina Sánchez mantener la ventaja de cuatro puntos con respecto a su inmediato perseguidor en nuestro país, Cerro Porteño.

Además, este enfrentamiento encuentra a su goleador Adrián Alcaraz en un estado de gracia total, ya que con su último tanto llegó a su sexto grito en la competencia, el tercero de forma seguida.

“Muy contento por este momento que estoy pasando, por la confianza que me dan los compañeros, el profe y todo el staff”, refirió el atacante a la televisión.

De acuerdo a las informaciones, el estratega argentino no realizará variantes importantes en su conformación.

La única resta de peso sería la del defensor Mateo Gamarra, en proceso de recuperación. El Sargento ya no formó parte del equipo que doblegó a la Academia. Se mantendría la dupla de centrales conformada por Bryan Bentaberry y Gustavo Vargas.

EN EL SINTÉTICO. El equipo paraguayo deberá adaptarse al campo sintético del Audax. En la antesala del duelo, Pablo Sánchez aseguró que no sería “prudente” realizar ensayos en este tipo de canchas.