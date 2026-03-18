“Jugamos el mejor partido del semestre”: Rodrigo Nogués

Con la victoria ante el Sportivo Luqueño, Olimpia completó la primera rueda en la cima del Torneo Apertura y de manera invicta. Ante esto, su presidente Rodrigo Nogués se mostró feliz por lo que se está logrando.

“Personalmente creo que jugamos el mejor partido del semestre, donde tuvimos el mejor volumen de juego, donde mejor se movió la pelota, creamos como 20 situaciones de gol”, mencionó en charla para el programa Urbana al Máximo.

Señaló que “el arquero rival tuvo una gran noche y no estamos pudiendo pasar esa barrera de un gol de diferencia, pero de todas maneras el equipo respondió bien y terminamos el partido sin sufrir. Eso habla bien de que a pesar de que tenemos una falta en la definición, estamos muy sólidos en defensa”.

Dijo estar “muy contento por el momento. Nos trazamos el objetivo de estar en esta situación. Afortunadamente podemos estar cumpliendo esos objetivos”.

Situación económica delicada

Por otra parte, a Rodrigo Nogués se le consultó acerca del plano económico de la institución. “Evidentemente la situación financiera-económica del club sigue y va a seguir delicada por bastante tiempo todavía”, aseveró.

“El mercado de pases puede sonar gigante, pero lo hicimos con muchísimo ingenio y llevando adelante buenas negociaciones, incluso bajando nuestro presupuesto salarial con relación al año pasado y mejorando notablemente la calidad del plantel con menos recursos”, apuntó.

Ante esto, aseguró que van “a encarar con todo la Sudamericana porque nos puede representar ingresos económicos adicionales con sponsors, con recaudación de partidos y con los premios”.

Olimpia llegó a 27 unidades, aún no perdió en el certamen y con este colchón de puntos espera hacer una buena Copa Sudamericana.