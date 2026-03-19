Olimpia busca el pase a la final

Olimpia enfrenta este jueves al Flamengo de Brasil, en una de las llaves semifinales por un lugar en el duelo decisivo de la Copa Libertadores Sub 20 que se disputa en Ecuador. El lance se pondrá en marcha a las 16.00 (Hora de Paraguay) en el estadio del Independiente del Valle.

El equipo que dirige Juan Manuel Salgueiro se anotó en esta instancia tras haber conseguido quedar como el mejor segundo de la fase de grupos, mientras que el Mengão, ganador de esta competencia en dos oportunidades, se quedó con el Grupo A.

En segundo turno el Palmeiras enfrentará al Santiago Wanderers a las 20.30 en el mismo escenario. La gran final, así como el duelo por el tercer y cuarto puesto de este torneo, se disputarán el domingo 22 de marzo en horario a confirmar.