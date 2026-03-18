A otros equipos “les cobran penales más fáciles”

En la victoria de Olimpia sobre Sportivo Luqueño, se registró una acción polémica en el área auriazul, cuando Rubén Lezcano remató y el balón impactó en el brazo de Iván Maggi, pero el juez principal, Juan Gabriel Benítez no recibió el llamado del VAR.

De esta situación, Rodrigo Nogués, presidente decano, aseveró en charla para el programa Urbana al Máximo: “Hay equipos a los cuales les cobran penales más fáciles y a otros a los que no les cobran tan fáciles”.

“Para mí es un penal clarísimo: la pelota va hacia el arco, había un jugador de Olimpia que iba a recibir el pase, la mano es muy clara”, remarcó el titular franjeado sobre la acción del compromiso.

“Tenía la mano extendida, le toca en el codo. Es más penal que el penal que nos cobraron a nosotros contra Recoleta, encima esa era una pelota que salía fuera del área”, recordó. Olimpia, mediante sus cuentas en redes sociales, ya se hizo sentir con relación al no llamado del VAR.