18 mar. 2026
Olimpia

A otros equipos “les cobran penales más fáciles”

Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, se refirió a la mano de un jugador del Sportivo Luqueño que no fue penal: “Hay equipos a los cuales les cobran penales más fáciles.

Marzo 18, 2026 09:45 a. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia Sportivo Luqueño

Esta es la acción reclamada por Olimpia.

Foto: Captura

En la victoria de Olimpia sobre Sportivo Luqueño, se registró una acción polémica en el área auriazul, cuando Rubén Lezcano remató y el balón impactó en el brazo de Iván Maggi, pero el juez principal, Juan Gabriel Benítez no recibió el llamado del VAR.

De esta situación, Rodrigo Nogués, presidente decano, aseveró en charla para el programa Urbana al Máximo: “Hay equipos a los cuales les cobran penales más fáciles y a otros a los que no les cobran tan fáciles”.

Para mí es un penal clarísimo: la pelota va hacia el arco, había un jugador de Olimpia que iba a recibir el pase, la mano es muy clara”, remarcó el titular franjeado sobre la acción del compromiso.

“Tenía la mano extendida, le toca en el codo. Es más penal que el penal que nos cobraron a nosotros contra Recoleta, encima esa era una pelota que salía fuera del área”, recordó. Olimpia, mediante sus cuentas en redes sociales, ya se hizo sentir con relación al no llamado del VAR.

Olimpia Rodrigo Nogués Sportivo Luqueño
Redacción D10
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