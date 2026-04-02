Olimpia tuvo “demasiado nerviosismo”

Olimpia perdió el invicto en manos del Sportivo Trinidense el miércoles y el técnico Pablo Sánchez señaló el principal hecho que influyó en esto. “Tuvimos, desde mi gusto, demasiado nerviosismo a la hora de empezar a buscar las asociaciones y las finalizaciones y no éramos certeros ni en el último pase ni en las definiciones”.

“Lo que más me preocupa es que ante una situación de desventaja entramos en nerviosismo, no pudimos manejar la situación ni el partido ante una propuesta claramente defensiva e inteligente del rival. Nosotros no fuimos inteligentes y nos fuimos perdiendo y diluyendo por momentos, en muchos pelotazos, más en el segundo tiempo”, explicó.

A pesar de la derrota, Olimpia sigue siendo el líder del Torneo Apertura, pero ahora solo con cuatro puntos de ventaja sobre Cerro Porteño. “Tenemos una nueva revancha para demostrar que queremos seguir siendo punteros, que queremos estar arriba, que vamos a pelear por el campeonato”, añadió.

Por otra parte, resaltó el aliento de la hinchada y expresó: “Hoy estamos en deuda con el apoyo de la gente y vamos a ver si somos capaces de recompensarlo el próximo fin de semana”.

Olimpia, con 33 unidades, marcha puntero del certamen y el sábado recibirá a Nacional por la 15ª fecha, a partir de las 18:30, en el estadio ueno Defensores del Chaco.