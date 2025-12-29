Olimpia se refuerza con un jugador de River Plate

Franco Alfonso, delantero argentino de 23 años, últimamente en Central Córdoba de Argentina, perteneciente a los registros de River Plate, será refuerzo de Olimpia para la temporada 2026.

César Luis Merlo, periodista argentino especializado en fichajes, confirmó la operación y aseguró que el jugador que se desempeña como extremo por derecha llega en condición de préstamo por un año con opción a compra.

Alfonso, surgido de las inferiores de River Plate, el 24 de septiembre de 2022 formó parte del banco de Primera, en un partido frente a Talleres de Córdoba.

El 22 de diciembre de 2022 debutó de manera extraoficial en un partido de carácter amistoso contra Unión La Calera. El partido terminó en victoria 4 a 3 para el equipo chileno en la tanda de penales tras el empate 0 a 0.

Debutó oficialmente con el equipo de River el 28 de enero de 2023 en la victoria 2-0 como visitante frente a Central Córdoba.

En agosto del 2023 fue cedido a préstamo a Huracán, mientras que a comienzos de este año también llegó a préstamo a Central Córdoba, su último club.