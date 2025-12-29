29 dic. 2025
Olimpia

Olimpia se refuerza con un jugador de River Plate

Olimpia sigue sumando refuerzos de cara al 2026. Ahora se confirmó la llegada de un futbolista de River Plate de Argentina.

Diciembre 29, 2025 01:42 p. m.
alalfo.jpg

Franco Alfonso (derecha) jugará en Olimpia.

Franco Alfonso, delantero argentino de 23 años, últimamente en Central Córdoba de Argentina, perteneciente a los registros de River Plate, será refuerzo de Olimpia para la temporada 2026.

César Luis Merlo, periodista argentino especializado en fichajes, confirmó la operación y aseguró que el jugador que se desempeña como extremo por derecha llega en condición de préstamo por un año con opción a compra.

Alfonso, surgido de las inferiores de River Plate, el 24 de septiembre de 2022 formó parte del banco de Primera, en un partido frente a Talleres de Córdoba.

El 22 de diciembre de 2022 debutó de manera extraoficial en un partido de carácter amistoso contra Unión La Calera. El partido terminó en victoria 4 a 3 para el equipo chileno en la tanda de penales tras el empate 0 a 0.

Debutó oficialmente con el equipo de River el 28 de enero de 2023 en la victoria 2-0 como visitante frente a Central Córdoba.

En agosto del 2023 fue cedido a préstamo a Huracán, mientras que a comienzos de este año también llegó a préstamo a Central Córdoba, su último club.

Olimpia River Plate Argentina
Más contenido de esta sección
Erik López
Olimpia
Erik López jugará en el exterior
El jugador de Olimpia, Erik López, está para continuar con su carrera en el fútbol del exterior. La semana entrante se confirmará su destino de cara a la temporada 2026.
Diciembre 24, 2025 11:54 a. m.
 · 
Redacción D10
Juan Fernando Alfaro
Olimpia
Principio de acuerdo: Juan Fernando Alfaro a Olimpia
Es inminente la llegada del mediocampista argentino Juan Fernando Alfaro a Olimpia. Solo se espera por el anuncio oficial.
Diciembre 24, 2025 09:32 a. m.
 · 
Redacción D10
Aníbal Chalá
Olimpia
Aníbal Chalá quiere mejorar su “año complicado”
El nombre de Aníbal Chalá es el que suena para reforzar Olimpia. El jugador ecuatoriano dijo que algunas lesiones hicieron que tuviera un “año complicado” y se le sumó la falta de pago en el Barcelona.
Diciembre 23, 2025 12:39 p. m.
 · 
Redacción D10
Aníbal Chalá
Olimpia
Ubican a Aníbal Chalá en Olimpia
El ecuatoriano Aníbal Chalá está para continuar su carrera en Olimpia. El lateral por izquierda, últimamente en el Barcelona, llegaría para cubrir el puesto dejado por Alexis Cantero.
Diciembre 23, 2025 12:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Tomás Rodríguez
Olimpia
Tomás Rodríguez no jugará en Olimpia
El panameño Tomás Rodríguez finalmente no llegará a Olimpia y ya tendría nuevo club para la próxima temporada.
Diciembre 23, 2025 10:28 a. m.
 · 
Redacción D10
Alexis Cantero
Olimpia
Olimpia: Alexis Cantero está para irse a Rusia
De acuerdo con las palabras del presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, el jugador Alexis Cantero estaría continuando su carrera en el fútbol ruso.
Diciembre 22, 2025 01:41 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más