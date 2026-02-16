15 feb. 2026
Cerro Porteño

¿Qué dijo Jorge Bava tras la dura derrota de Cerro Porteño?

Jorge Bava dio sus explicaciones tras la derrota de Cerro Porteño ante Nacional en La Nueva Olla.

Febrero 15, 2026 11:33 p. m.
ccpdd.jfif

Jorge Bava, técnico de Cerro Porteño.

Foto: Gentileza APF.

Jorge Bava, director técnico de Cerro Porteño, habló en conferencia de prensa luego de la dura derrota por 2-0 ante Nacional en La Nueva Olla por la fecha 5 del torneo Apertura 2026.

El adiestrador azulgrana dijo estar con un “sabor amargo” por el resultado, pero destacó que vio “cosas buenas” en el equipo y otras que se deben mejorar.

“El sabor amargo de la primera derrota, no era lo que buscábamos, la desazón por ese lado, pero tenemos que analizar, seguramente hay cosas por mejorar, pero vi cosas muy buenas, pero el fútbol tiene estas cosas”, indicó.

Aseguró que se debe tener “la cabeza fría” para analizar y corregir errores de cara a un partido crucial como lo es el superclásico del próximo fin de semana. “Hay que ser autocríticos y ver qué tenemos que mejorar y qué tenemos que reafirmar”, agregó.

AUSENCIA DE FABRICIO. A Bava se le preguntó por qué decidió dejar en el banco al lateral derecho Fabricio Domínguez, y fue categórico al señalar que le gustó el partido que hizo Mateo Klimowicz ante 2 de Mayo y decidió darle la oportunidad de arrancar, por lo que decidió “sacrificar” a Domínguez debido a la regla del cupo de extranjeros, que solo permite cuatro en cancha.

“No me ato al esquema, los esquemas son secundarios, lo principal es el estilo. Si coloco a los 5 jugadores que hubiese querido perdíamos el partido, por la regla de extranjeros. Traté de ver y respetar el momento de Mateo, que en Pedro Juan tuvo un buen partido, solo eso”, apuntó.

El Ciclón sufrió su primera derrota en el campeonato y en la era Bava, en la antesala del superclásico, que será este sábado 21 de febrero en La Nueva Olla desde las 18:30.

Jorge Bava Cerro Porteño Nacional
