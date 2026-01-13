13 ene. 2026
Olimpia

Olimpia se impone a Trinidense en el primer amistoso

Olimpia superó por la mínima diferencia a Sportivo Trinidense en el primer amistoso entre ambos disputado esta mañana.

Enero 13, 2026 09:56 a. m. • 
Por Redacción D10
Iván Leguizamón y Alex Franco, titulares para Pablo Vitamina Sánchez.

Acaba de finalizar el primer amistoso entre Olimpia y Sportivo Trinidense disputado en la Villa Olimpia con victoria por la mínima del franjeado con el solitario gol de Tiago Caballero.

El entrenador Pablo Vitamina Sánchez escogió el siguiente onceno para el primer partido disputado ante el Triki. “Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Aníbal Chalá; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro y Hugo Quintana; Rodney Redes, Sebastián Ferreira e Iván Leguizamón.

Recordemos que los dos amistosos tienen la particularidad de ser dos tiempos de 30 minutos cada uno. El segundo equipo que está jugando en este instante arrancó con: Bryan Bentaberry y Alan Rodriguez; Richard Ortiz, Javier Domínguez, Eduardo Delmás y Tiago Caballero; Adrián Alcaráz y Franco Alfonso.

