Olimpia se fortalece bajo mando de Ever

Tras sus dos últimos triunfos, uno en el Torneo Clausura y otro en la Copa Paraguay, Olimpia pretende continuar en racha en Río Parapití, donde mañana enfrentará al 2 de Mayo por la fecha 11 del campeonato (16:00).

El equipo de Ever Almeida se fortaleció con los últimos resultados, pero necesita seguir creciendo en la tabla para mejorar su posición en la tabla acumulativa, mirando la competencia internacional del próximo año.

RENOVACIÓN. Por otra parte, el Decano afina detalles de la renovación con el capitán Richard Ortiz, que podría anunciarse en la semana.