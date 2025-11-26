Cerro Porteño, con sanción FIFA por el caso de Jonatan Torres

El presidente de Sarmiento, Fernando Chiofalo, comentó que a Cerro Porteño le cayó una inhibición para fichar por tres mercados de pases a raíz de la deuda que el club azulgrana mantiene por el pase de Jonatan Torres.

“Sarmiento hizo una presentación en FIFA por la falta de pago de las cuotas de la venta de Jonatan Torres a Cerro Porteño”, comentó el titular de la entidad argentina en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

“No se pagaron dos cuotas: una que vencía en febrero y otra en junio”, señaló y agregó que el valor total de estas dos cuotas ronda los USD 400.000. “Después hay otras cuotas que están por vencer”, advirtió.

Fernando Chiofalo dijo que desde Cerro Porteño “no tenemos respuestas”. Cerro Porteño, además de este caso, cuenta con otras dos inhibiciones y debe ponerse al día con las tres para poder fichar jugadores de cara a la temporada 2026.