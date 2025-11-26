26 nov. 2025
Cerro Porteño

Cerro Porteño, con sanción FIFA por el caso de Jonatan Torres

Cerro Porteño no podrá fichar por tres mercados de pases debido a la deuda que el club mantiene con Sarmiento por el pase del delantero Jonatan Torres. La entidad argentina llegó hasta la FIFA por dos cuotas vencidas, cuyo monto total ronda los USD 400.000.

Noviembre 26, 2025 11:46 a. m. • 
Por Redacción D10
ACT_3168_1_63728152.JPG

Cerro Porteño debe dos cuotas a Sarmiento por Jonatan Torres.

El presidente de Sarmiento, Fernando Chiofalo, comentó que a Cerro Porteño le cayó una inhibición para fichar por tres mercados de pases a raíz de la deuda que el club azulgrana mantiene por el pase de Jonatan Torres.

“Sarmiento hizo una presentación en FIFA por la falta de pago de las cuotas de la venta de Jonatan Torres a Cerro Porteño”, comentó el titular de la entidad argentina en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

“No se pagaron dos cuotas: una que vencía en febrero y otra en junio”, señaló y agregó que el valor total de estas dos cuotas ronda los USD 400.000. “Después hay otras cuotas que están por vencer”, advirtió.

Fernando Chiofalo dijo que desde Cerro Porteño “no tenemos respuestas”. Cerro Porteño, además de este caso, cuenta con otras dos inhibiciones y debe ponerse al día con las tres para poder fichar jugadores de cara a la temporada 2026.

Cerro Porteño Jonathan Torres
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2025-11-23 at 18.09.34.jpeg
Cerro Porteño
Cerro Porteño no falla y queda a un paso de la gloria
Cerro Porteño cumplió ante su gente en La Nueva Olla al derrotar a Libertad con el tempranero gol de Gustavo Velázquez y la definición se dará en la última fecha del torneo Clausura donde el Ciclón podría gritar campeón.
Noviembre 23, 2025 08:10 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-11-23 at 18.16.10.jpeg
Cerro Porteño
El infernal recibimiento de Cerro Porteño
La hinchada de Cerro Porteño recibió al equipo de Jorge Bava de una manera sencillamente espectacular.
Noviembre 23, 2025 06:25 p. m.
 · 
Redacción D10
G4yDNKkXAAQeEeP.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño tiene equipo confirmado para buscar el título
Cerro Porteño oficializó su equipo titular para enfrentar a Libertad en La Nueva Olla a partir de las 18:00 en busca del título de campeón del torneo Clausura.
Noviembre 23, 2025 05:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Federico Carrizo_61574810.jpg
Cerro Porteño
Baja sensible en Cerro Porteño
Cerro Porteño comunicó la baja de último momento de una de sus principales figuras de cara al transcendental duelo ante Libertad por la fecha 21 del torneo Clausura.
Noviembre 22, 2025 03:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Cecilio Domínguez Cerro Porteño_64261249.jpg
Cerro Porteño
Con el objetivo de ganar
Cerro se apresta de cara al compromiso clave ante Libertad.
Noviembre 21, 2025 07:53 a. m.
 · 
Redacción D10
olla olla.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño: Altas expectativas
Cerro prepara una fiesta para el compromiso de este domingo ante Libertad.
Noviembre 20, 2025 07:38 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más