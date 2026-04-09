08 abr. 2026
Copa Sudamericana

Olimpia saca chapa en su estreno

Olimpia derrotó de gran forma a Audax Italiano en territorio chileno en un debut auspicioso en la Conmebol Sudamericana.

Abril 08, 2026 11:00 p. m. • 
Por Redacción D10
20260408_225728.jpg

Juan Fernando Alfaro celebra su gol en la Conmebol Sudamericana.

@ElClubOlimpia

Olimpia debutó en la Conmebol Sudamericana de una manera fantástica derrotando con autoridad por 2-0 a Audax Italiano por la fecha 1 del Grupo G de la competencia.

Romeo Benítez fue la gran figura del equipo de Pablo Vitamina Sánchez con dos asistencias en los goles del Decano.

El primer gol franjeado en la Sudamericana lo hizo Rubén Lezcano tras un pase milimétrico de Romeo Benítez que ganó muy bien el carril izquierdo a los 23 minutos.

Romeo siguió marcando diferencia en el partido y a los 35' cruzó una pelota rasante para que Juan Fernando Alfaro ponga el 2-0 en el compromiso.

Audax manejó por momentos la tenencia de pelota, pero le costó generar situaciones de gol, la única estuvo en los pies de Franco Troyansky que respondió muy bien el portero Gastón Olveira.

En el complemento, Olimpia se dedicó a cuidar el resultado y de contra pudo marcar un tercer gol con un gran cabezazo de Adrián Alcaraz que el portero Tomás Ahumada desvió muy bien.

Victoria de Olimpia por 2-0 que le permite liderar en solitario el Grupo G de la competencia ya que por este mismo grupo empataron sin goles Barracas Central y Vasco da Gama.

La próxima fecha, la segunda, Vasco da Gama recibirá a Audax Italiano el martes 14 de abril a las 21:00. Olimpia recibirá el miércoles 15 a las 21:00 a Barracas Central.

Olimpia Audax Italiano Copa Sudamericana
Redacción D10
Más contenido de esta sección
oalaa.jpg
Copa Sudamericana
Atención Olimpia y Recoleta: Días y horarios definidos en la Sudamericana
La Conmebol dio a conocer la programación oficial de todos los partidos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.
Marzo 20, 2026 07:06 p. m.
Copa Sudamericana
Copa Sudamericana
Los grupos de la Copa Sudamericana 2026
Este jueves se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y así quedaron agrupados los clubes para luchar por la otra mitad de la gloria.
Marzo 19, 2026 08:50 p. m.
 · 
Redacción D10
HCsY4o4XAAAxh1M.jpeg
Copa Sudamericana
El América de Cali clasifica a fase de grupos
El América de Cali, con los ex Cerro Jean Fernandes y Rafael Carrascal, clasificó este jueves a la fase de grupos de la Copa Sudamericana al vencer por 2-1 al Atlético Bucaramanga en el partido único de la primera ronda del torneo continental con un tanto del juvenil Tilman Palacios, la figura del partido.
Marzo 06, 2026 07:06 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-03-05 at 21.20.36.jpeg
Copa Sudamericana
Noche mágica e histórica de Recoleta en la Sudamericana
Recoleta hizo historia en la Copa Sudamericana al eliminar este jueves a Nacional, en los penales, tras igualar 1-1 en tiempo normal. Óscar Toledo, que ingresó para los lanzamientos, fue el héroe del Canario.
Marzo 05, 2026 09:34 p. m.
 · 
Redacción D10
NACIONAL VS RECOLETA - SUDAMERICANA.png
Copa Sudamericana
Paso a paso: Nacional vs. Recoleta
Nacional y Recoleta se enfrentan desde las 19:00 por conseguir un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Seguí el paso a paso del partido en el Defensores.
Marzo 05, 2026 06:11 p. m.
 · 
Redacción D10
Anuncio Nacional-Recoleta_66027298.jpeg
Copa Sudamericana
Por seguir en la Copa
Desde las 19:00 comenzará a rodar el balón en el Defensores del Chaco, los protagonistas serán Nacional y Recoleta FC, que se enfrentarán por conseguir un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.
Marzo 05, 2026 07:34 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más