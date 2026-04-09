Olimpia saca chapa en su estreno

Olimpia debutó en la Conmebol Sudamericana de una manera fantástica derrotando con autoridad por 2-0 a Audax Italiano por la fecha 1 del Grupo G de la competencia.

Romeo Benítez fue la gran figura del equipo de Pablo Vitamina Sánchez con dos asistencias en los goles del Decano.

El primer gol franjeado en la Sudamericana lo hizo Rubén Lezcano tras un pase milimétrico de Romeo Benítez que ganó muy bien el carril izquierdo a los 23 minutos.

Romeo siguió marcando diferencia en el partido y a los 35' cruzó una pelota rasante para que Juan Fernando Alfaro ponga el 2-0 en el compromiso.

Audax manejó por momentos la tenencia de pelota, pero le costó generar situaciones de gol, la única estuvo en los pies de Franco Troyansky que respondió muy bien el portero Gastón Olveira.

En el complemento, Olimpia se dedicó a cuidar el resultado y de contra pudo marcar un tercer gol con un gran cabezazo de Adrián Alcaraz que el portero Tomás Ahumada desvió muy bien.

Victoria de Olimpia por 2-0 que le permite liderar en solitario el Grupo G de la competencia ya que por este mismo grupo empataron sin goles Barracas Central y Vasco da Gama.

La próxima fecha, la segunda, Vasco da Gama recibirá a Audax Italiano el martes 14 de abril a las 21:00. Olimpia recibirá el miércoles 15 a las 21:00 a Barracas Central.