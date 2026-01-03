Olimpia retoma los trabajos y espera por más refuerzos

Tras la pausa por Año Nuevo, el plantel principal del club Olimpia retomó los trabajos de pretemporada en la Villa, apuntando a lo que será el exigente 2026, donde tendrá competencia internacional participando en la Copa Sudamericana.

Hasta el momento son 10 las caras nuevas de Olimpia: Sebastián Lentinelly, Mateo Gamarra, Raúl Cáceres, Alejandro Silva, Aníbal Chalá, Juan Fernando Alfaro, Franco Alfonso, Juan Vera, Alan Rodríguez y Bryan Bentaberry. Se negocia con un centrodelantero que podría ser anunciado en las próximas horas.

Los últimos en sumarse fueron Alfonso y Bentaberry, quienes a su llegada al país dijeron sentirse orgullosos por este nuevo desafío. “Soy un jugador de mucho compromiso, voy a dar todo por esta camiseta”, señaló Alfonso, mientras que Bentaberry apuntó: “Puedo jugar bien de central como de lateral. Vengo a dejarlo todo, va a ser un gran año para nosotros. Me tengo que poner a tono con el resto del grupo, nunca dejé de entrenar”.

AMISTOSOS. El equipo de Pablo Vitamina Sánchez disputará cuatro amistosos antes del inicio del Apertura: el 8 de enero vs. San Lorenzo; el 13 ante Trinidense; el 15 ante Colo Colo y el 18 contra Juventud las Piedras, estos últimos dos en Montevideo, Uruguay, por la Serie Río de la Plata. El debut en el campeonato Apertura será ante Guaraní, en estadio y horario a confirmar, el sábado 24 o domingo 25 de enero.