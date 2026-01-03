03 ene. 2026
Olimpia retoma los trabajos y espera por más refuerzos

Tras la pausa por Año Nuevo, el plantel principal del club Olimpia retomó los trabajos de pretemporada en la Villa.

Enero 03, 2026 
Redacción D10
Sebastián Lentinelly, portero uruguayo de Olimpia.

Tras la pausa por Año Nuevo, el plantel principal del club Olimpia retomó los trabajos de pretemporada en la Villa, apuntando a lo que será el exigente 2026, donde tendrá competencia internacional participando en la Copa Sudamericana.

Hasta el momento son 10 las caras nuevas de Olimpia: Sebastián Lentinelly, Mateo Gamarra, Raúl Cáceres, Alejandro Silva, Aníbal Chalá, Juan Fernando Alfaro, Franco Alfonso, Juan Vera, Alan Rodríguez y Bryan Bentaberry. Se negocia con un centrodelantero que podría ser anunciado en las próximas horas.

Los últimos en sumarse fueron Alfonso y Bentaberry, quienes a su llegada al país dijeron sentirse orgullosos por este nuevo desafío. “Soy un jugador de mucho compromiso, voy a dar todo por esta camiseta”, señaló Alfonso, mientras que Bentaberry apuntó: “Puedo jugar bien de central como de lateral. Vengo a dejarlo todo, va a ser un gran año para nosotros. Me tengo que poner a tono con el resto del grupo, nunca dejé de entrenar”.

AMISTOSOS. El equipo de Pablo Vitamina Sánchez disputará cuatro amistosos antes del inicio del Apertura: el 8 de enero vs. San Lorenzo; el 13 ante Trinidense; el 15 ante Colo Colo y el 18 contra Juventud las Piedras, estos últimos dos en Montevideo, Uruguay, por la Serie Río de la Plata. El debut en el campeonato Apertura será ante Guaraní, en estadio y horario a confirmar, el sábado 24 o domingo 25 de enero.

