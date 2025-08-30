Olimpia recupera la sonrisa de la mano de Ever Almeida

Y con el sello de Almeida, el Decano se hizo fuerte para recuperar en confianza, plasmando jerarquía para marcar la diferencia en el juego.

De entrada se notó la disposición táctica del DT, que si bien formuló un esquema similar al de procesos anteriores, con doble interiores de recuperación, la idea en el campo se notó con la rápida transición con la que apostó el equipo, encontrado con esa tónica la chance para abrir el juego, aprovechando una arremetida de Iván Leguizamón, que fue uno de los exponentes de mayor participación efectiva en el ataque.

El gol de Richard Ortiz de penal acomodó a Olimpia en el juego, que no se salió del librero, ni cuando quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Gustavo Vargas en la complementaria, bajo la premisa de defender lejos de su última línea, ante un rival que careció de ideas para encontrar alternativas que lo pongan en juego y sin pesar en el global ya que desperdició acciones, al no contar con una organización clara y ejecutando de mala manera las acciones de balón detenido.

Con el correr de los minutos, obligado a no arriesgar, el Decano siguió apegado a su libreto, creciendo en su juego austero pero efectivo con el ingreso de Fernando Cardozo, que actuó de organizador para elaborar la acción complementada por Morales y ejecutada por Adrián Alcaraz para decretar el tanto tranquilizador, dejando sin chances de reacción a un rival que no hizo más que presionar de manera estéril, sin fundamentos claros en lo futbolístico.

Olimpia superó su primera prueba, dando indicios de un reacomodo del DT con los elementos con los que cuenta en el plantel, priorizando la fortaleza en defensa en base a la solidaridad y el sacrificio, buscando un equilibrio entre experiencia y juventud, manteniendo una apuesta lógica de un entrenador con experiencia que prioriza el ganar por sobre todas las cosas.

A su vez Luqueño vuelve a tropezar, dando muestras de carencia en lo colectivo al momento de generar en ataque, punto débil que lo hace resignar puntos ante rivales que no son superiores en un análisis general, pero que marcan diferencia en la contundencia.