20 oct. 2025
Torneo Clausura

Rompe la clásica tradición

Por primera vez en su historia, Olimpia jugó un superclásico del fútbol paraguayo sin su camiseta tradicional.

Octubre 20, 2025 07:50 a. m. • 
Por Redacción D10
cerro vs olimpia Daniel Duarte_63728502.JPG

Otra vez. Richard Ortiz ensaya una chilena, en una acción espectacular.

Foto: Daniel Duarte - UH

El Decano saltó sobre el césped de La Nueva Olla vestido de celeste, la tercera indumentaria elaborada para la temporada que resultó ser aciaga. La camiseta fue pensada en honor de los jugadores y entrenadores uruguayos que marcaron historia en la entidad de Para Uno.

“Olimpia tuvo mucha vinculación histórica con los uruguayos. Como jugadores, por ejemplo, tuvo campeones nacidos en Uruguay en los tres títulos de América”, señaló el estadígrafo Andrés Riquelme, en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.

Recordó que Rubén Giménez, Ever Almeida y Miguel Ángel Piazza se consagraron en 1979; Daniel Santurio en 1990; Sergio Orteman y Hernán Rodrigo López en el 2002.

Según las estadísticas, Alejandro Silva está en el noveno lugar entre los uruguayos que más partidos jugaron con Olimpia, con 321 partidos, también es el extranjero con más goles con el Franjeado, con 79 tantos. En cuanto a los técnicos, 19 dirigieron al club paraguayo durante toda su historia y 9 de ellos fueron campeones.

El más encumbrado es, sin lugar a dudas, Luis Cubilla, mientras que el último charrúa en ganar un título con Olimpia fue Gerardo Pelusso, en el 2011, rompiendo una racha de 11 largos años sin poder levantar un trofeo en el fútbol paraguayo.

Olimpia Torneo Clausura Superclásico
Redacción D10
