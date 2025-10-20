Rompe la clásica tradición

El Decano saltó sobre el césped de La Nueva Olla vestido de celeste, la tercera indumentaria elaborada para la temporada que resultó ser aciaga. La camiseta fue pensada en honor de los jugadores y entrenadores uruguayos que marcaron historia en la entidad de Para Uno.

“Olimpia tuvo mucha vinculación histórica con los uruguayos. Como jugadores, por ejemplo, tuvo campeones nacidos en Uruguay en los tres títulos de América”, señaló el estadígrafo Andrés Riquelme, en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.

Recordó que Rubén Giménez, Ever Almeida y Miguel Ángel Piazza se consagraron en 1979; Daniel Santurio en 1990; Sergio Orteman y Hernán Rodrigo López en el 2002.

Según las estadísticas, Alejandro Silva está en el noveno lugar entre los uruguayos que más partidos jugaron con Olimpia, con 321 partidos, también es el extranjero con más goles con el Franjeado, con 79 tantos. En cuanto a los técnicos, 19 dirigieron al club paraguayo durante toda su historia y 9 de ellos fueron campeones.

El más encumbrado es, sin lugar a dudas, Luis Cubilla, mientras que el último charrúa en ganar un título con Olimpia fue Gerardo Pelusso, en el 2011, rompiendo una racha de 11 largos años sin poder levantar un trofeo en el fútbol paraguayo.