Paredes hipotecó el buen momento en el superclásico

A los 32 minutos de partido, en un tramo donde el Franjeado le estaba ganando parcialmente a Cerro Porteño 1-0, Paredes entró muy fuerte contra el defensor azulgrana, exponiendo la integridad física del jugador, y el árbitro Juan Gabriel Benítez no dudó un segundo para dejarlo fuera del partido.

Paredes no protestó mucho porque se vio la brutalidad de la acción en la pierna del defensor cerrista, ensangrentada y con mucho dolor.

De hecho, el azulgrana Lucas Quintana fue cambiado y en su lugar ingresó Luis Amarilla. Paredes se retiró con mucha rabia e impotencia por su presentación.

Abel Paredes volvió a jugar después de mucho en el club que lo vio debutar en Primera, justo para un superclásico y tuvo una desafortunada acción. Recordemos que este es su segundo ciclo en el club y solamente disputó un partido vs. Recoleta.

