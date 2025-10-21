21 oct. 2025
Torneo Clausura

¿Qué equipo salió mejor parado del último superclásico?

En Hora Deportiva hablamos de lo que fue el último superclásico del año entre Cerro Porteño y Olimpia. ¿A cuál de los dos le sirvió más el empate?

El Cerro Porteño-Olimpia acabó en igualdad.

En este episodio, Santiago Riquelme y Fabián Gonzlález, periodistas del diario Última Hora y de la página web digital D10 (www.d10.ultimahora.com), debaten y opinan sobre lo que dejó el último superclásico del año entre Cerro Porteño y Olimpia.

