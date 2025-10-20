20 oct. 2025
Torneo Clausura

El Rojo malloquino se aferra al milagro para seguir en Primera

General Caballero de Juan León Mallorquín aún tiene una mínima chance para sostener su permanencia en la Primera División.

Octubre 20, 2025 07:29 p. m. • 
Por Redacción D10
General.jpg

General Caballero ascendió a la Primera División en el 2021, lleva cuatro años en la máxima categoría.

Foto: Prensa General Caballero

El camino es muy complicado pero no imposible, el equipo de Humberto Ovelar tiene que ganar los cinco partidos que le quedan en el torneo. Pero con un agregado especial, en la fecha 19, se mide ante Recoleta (su rival directo) y deberá sacar una ventaja de tres goles en este duelo. Atendiendo que en el año se midieron tres veces 1 victoria del Canario 3-1 y posteriormente fueron dos empates.

De darse todos estas combinaciones y que Recoleta haya perdido todos los puntos en juego desde la jornada 18, será el Canario el que pierda la categoría. Ciertamente el panorama es muy complicado para los mallorquinos.

