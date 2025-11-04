04 nov. 2025
Olimpia

Olimpia recupera a Richard Ortiz

Ever Almeida empieza a preparar el partido del sábado ante Gral. Caballero.

Noviembre 04, 2025 07:09 a. m. • 
Por Redacción D10
jf ksladjlñs fa_63992689.jpg

Fijo. Richard se perfila como titular en Olimpia.

MAURI VAZQUEZ

Olimpia comienza a preparar su partido del sábado ante General Caballero de Juan León Mallorquín, desde las 17:30, en principio en el estadio Erico Galeano de la ciudad de Capiatá.

Para dicho encuentro, el entrenador franjeado Ever Hugo Almeida recupera a piezas importantes, como es el caso del capitán Richard Ortiz, quien vio la tarjeta roja por doble amarilla en el superclásico contra Cerro Porteño y está para retornar al equipo titular del Decano.

El regreso del símbolo de la franja azabache se dará en un momento en el que se debate la propuesta para su continuidad en Para Uno, pero con una merma importante de su salario.

Otro que está disponible es el defensor Abel Paredes, también expulsado en La Nueva Olla, aunque deberá esperar para volver al cuadro base.

En contrapartida, Alex Franco y Javier Domínguez aún no pueden aparecer, al igual que Axel Alfonzo, quien sufrió la expulsión en el clásico blanco y negro.

DEMANDA. Hugo Petta, representante de Brian Montenegro, habló con El Extra de Fútbol a lo Grande y reveló que el reclamo del atacante sería por valor de USD 40.000, más algunos premios. Por otra parte, el agente adelantó que está complicado que siga en Aucas de Ecuador. ¿Volverá a Paraguay?

Olimpia Richard Ortiz Torneo Clausura
Redacción D10
