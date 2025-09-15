15 sept. 2025
Fútbol Paraguayo

Olimpia recibirá a Trinidense en el Defensores

La 13ª fecha del Torneo Clausura tiene todo definido tras la confirmación del estadio que recibirá el Olimpia vs. Sportivo Trinidense: será en el ueno Defensores del Chaco.

Septiembre 15, 2025 04:45 p. m. • 
Por Redacción D10
Sportivo Trinidense

Olimpia chocará con el Sportivo Trinidense en el ueno Defensores del Chaco.

Foto: Gentileza - APF

Olimpia y Sportivo Trinidense jugarán en el estadio ueno Defensores del Chaco, por la 13ª fecha del Torneo Clausura. A través de sus redes sociales, la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer la noticia. Así será la programación completa.

Fecha 13

Viernes 19 de septiembre

-General Caballero JLM vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Ka’arendy

Hora: 16:30

-Olimpia vs. Sportivo Trinidense

Estadio: ueno Defensores del Chaco

Hora: 19:00

Sábado 20 de septiembre

-Recoleta vs. Atlético Tembetary

Estadio: Ricardo Gregor

Hora: 16:30

-Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano

Estadio: ueno La Nueva Olla

Hora: 19:00

Domingo 21 de septiembre

-Guaraní vs. Nacional

Estadio: La Arboleda

Hora: 16:30

-Libertad vs. 2 de Mayo

Estadio: La Huerta

Hora: 19:00

EN DESARROLLO.

Fútbol paraguayo
Redacción D10
