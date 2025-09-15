Olimpia recibirá a Trinidense en el Defensores

Olimpia y Sportivo Trinidense jugarán en el estadio ueno Defensores del Chaco, por la 13ª fecha del Torneo Clausura. A través de sus redes sociales, la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer la noticia. Así será la programación completa.
Fecha 13
Viernes 19 de septiembre
-General Caballero JLM vs. Sportivo Luqueño
Estadio: Ka’arendy
Hora: 16:30
-Olimpia vs. Sportivo Trinidense
Estadio: ueno Defensores del Chaco
Hora: 19:00
Sábado 20 de septiembre
-Recoleta vs. Atlético Tembetary
Estadio: Ricardo Gregor
Hora: 16:30
-Cerro Porteño vs. Sportivo Ameliano
Estadio: ueno La Nueva Olla
Hora: 19:00
Domingo 21 de septiembre
-Guaraní vs. Nacional
Estadio: La Arboleda
Hora: 16:30
-Libertad vs. 2 de Mayo
Estadio: La Huerta
Hora: 19:00
