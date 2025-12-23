Felipe Giménez cuenta con Juan Fernando Alfaro

El técnico Felipe Giménez comenzó a trabajar al frente de Nacional de cara a lo que será la temporada 2026 tras un exitoso 2025 con 2 de Mayo, club al cual clasificó a la Conmebol Libertadores por primera vez en su historia.

Giménez conversó este mediodía con Fútbol a lo Grande y expresó su deseo de tener un gran año 2026 con la Academia. “Estamos trabajando con toda la ilusión de poner a Nacional en el sitial que se merece”, arrancó diciendo.

Consultado sobre Juan Fernando Alfaro, el mediocampista argentino que se encuentra en negociaciones con Olimpia, indicó: “Es importante para nosotros, yo cuento con él, ojalá se pueda quedar”.