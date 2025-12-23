23 dic. 2025
Nacional

Felipe Giménez cuenta con Juan Fernando Alfaro

Felipe Giménez, técnico de Nacional, manifestó sus intenciones de contar en su equipo con el argentino Juan Fernando Alfaro, pretendido por Olimpia.

Diciembre 23, 2025 01:04 p. m. • 
Por Redacción D10
G8kuJPDWYAAI_u4.jpg

Felipe Giménez, técnico de Nacional.

Prensa Nacional

El técnico Felipe Giménez comenzó a trabajar al frente de Nacional de cara a lo que será la temporada 2026 tras un exitoso 2025 con 2 de Mayo, club al cual clasificó a la Conmebol Libertadores por primera vez en su historia.

Giménez conversó este mediodía con Fútbol a lo Grande y expresó su deseo de tener un gran año 2026 con la Academia. “Estamos trabajando con toda la ilusión de poner a Nacional en el sitial que se merece”, arrancó diciendo.

Consultado sobre Juan Fernando Alfaro, el mediocampista argentino que se encuentra en negociaciones con Olimpia, indicó: “Es importante para nosotros, yo cuento con él, ojalá se pueda quedar”.

Nacional Juan Fernando Alfaro Felipe Giménez
Redacción D10
