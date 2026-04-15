Olimpia quiere fortalecer su liderazgo en casa

Olimpia se presenta esta tarde en el Defensores del Chaco para recibir a Barracas Central con el deseo de continuar por el buen presente.

El entrenador Pablo Sánchez prácticamente tendrá plantilla completa para encarar este encuentro por Copa Sudamericana, torneo en el cual se arrancó con el pie derecho frente al (0-2) Audax Italiano en condición de visitante.

Una victoria será muy importante para el Franjeado, ya que así continuará en la cima del Grupo G y con altas chances de conseguir la clasificación a los octavos de final. Olimpia llega en gran forma al choque, ganó recientemente en el Torneo Apertura frente a Rubio Ñu (0-2) y en lo que va de la temporada solo una vez probó el sabor amargo de la derrota.

El presente olimpista también se siente en la expectativa que genera este encuentro copero. Se espera que el público llene cada sector del estadio para apoyar al equipo que afrontará su primer compromiso de local en la fase de grupos en la Sudamericana.

Por el lado del rival, el elenco argentino está atravesando una campaña con muchos altibajos. Previo al partido ante Olimpia, venció (2-1) a Estudiantes Río Cuarto para cortar con una racha de tres juegos sin victorias, incluyendo su debut en la Copa Sudamericana, en el que igualó (0-0) con Vasco da Gama.