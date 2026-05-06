06 may. 2026
Copa Sudamericana

Olimpia, por recuperar terreno

No puede fallar. Olimpia se presenta ante Barracas de visita desde las 21:00.

Mayo 06, 2026 08:05 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-SUDAMERICANA-AUDAX-OLIMPIA

Grito ganador. Juan Fernando Alfaro marcó para Olimpia en su visita a Chile ante Audax Italiano. Hoy está anunciado como titular.

Foto: AFP

Olimpia se enfrenta a Barracas de Argentina, por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, con el objetivo de conseguir un resultado positivo que lo posicione de nuevo como protagonista en su serie.

El compromiso será en el estadio de Banfield desde las 21:00 y el Decano apunta a trasladar los festejos que inició días atrás con la obtención del título del Apertura, en el plano internacional, apuntando a lograr el segundo objetivo que se puso en el semestre: sellar la clasificación directa a los octavos de final.

El Franjeado en la competencia sudamericana arrancó con el pie derecho con victoria ante Audax Italiano en Chile por 2-0, frenándose luego frente al equipo argentino sin goles como local y sufriendo una dura derrota en Brasil ante el Vasco Da Gama por 3-0, para quedar relegado en la tercera posición.

Olimpia además busca cortar una racha negativa de 4 juegos sin ganar (en medio se quedó con los puntos del clásico ante Cerro), hilando empate y derrota en Copa y misma situación en el plano local en donde cedió con Libertad 2-3 e igualó con Ameliano 1-1.

La apuesta es total del entrenador Pablo Vitamina Sánchez, que apunta a consolidar un equipo equilibrado, buscando recuperar el terreno perdido.

A su vez en frente estará el representante argentino que arrastra un total de 5 compromisos sin ganar sumando liga doméstica y Copa, cayendo derrotado en su último juego contra Banfield por 2-1, hilando en Copa Sudamericana 3 empates, dos de ellos jugando en condición de visitante.

CIFRA. 19 son los equipos argentinos que enfrentó hasta el momento Olimpia. Con Barracas será el 2° juego. 2-0 ganó Olimpia en su última visita a la Argentina, frente a Patronato en Santa Fe, el 25 de mayo del 2023.

Copa Sudamericana Olimpia Barracas Central
Redacción D10
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