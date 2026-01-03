03 ene. 2026
Olimpia

Olimpia pide “reserva y preferencia” del Defensores del Chaco

Olimpia solicitó formalmente a la APF jugar todos sus partidos de local del Apertura en el Defensores del Chaco.

Enero 03, 2026 06:18 p. m.
Olimpia jugará la mayoría de sus partidos en Sajonia.

El club Olimpia solicitó formalmente a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), vía nota, la “reserva y preferencia” del uso del estadio Defensores del Chaco para disputar sus partidos en condición de local en este torneo Apertura 2026.

“El Defensores del Chaco reúne todas las condiciones técnicas, logísticas y de infraestructura para recibir a nuestros jugadores, cuerpo técnico y simpatizantes, constituyéndose en el recinto ideal para albergar nuestros partidos mientras avanzan las obras de construcción del nuevo estadio del club Olimpia”, dice parte de la nota.

Vale recordar que el estadio Osvaldo Domínguez Dibb está en etapa de construcción con miras a la Copa del Mundo del 2030, ya que será una de las sedes. La culminación está prevista recién para finales del 2028.

En la primera fecha del torneo Apertura, Olimpia será local ante Guaraní, en el clásico más añejo de nuestro fútbol. El juego será el sábado 24 o domingo 25 de enero.

