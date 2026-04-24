24 abr. 2026
Fútbol Internacional

Seis partidos al argentino Prestianni por insultos a Vinicius

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA sancionó este viernes con seis partidos por “conducta discriminatoria (es decir, homofóba)” al jugador del Benfica Gianluca Prestianni durante el partido que disputó su equipo frente al Real Madrid en la Liga de Campeones.

Abril 24, 2026 03:09 p. m. • 
Por Redacción D10
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Vinícius y Gianluca Prestianni, estuvieron envueltos en la polémica.

Foto: AFP

El pasado 17 de febrero, durante el choque de ida de los dieciseisavos de final de la competición, Prestianni se tapó la boca con la mano y se dirigió a Vinícius, que denunció al árbitro del partido, François Letexier, que el futbolista del Benfica le había llamado “mono”.

El colegiado activó el protocolo para estos casos y el partido se detuvo durante una decena de minutos.

Prestianni entonces negó haber insultado de forma racista a Vinícius y semanas después, en una entrevista con ‘Telefe’, confirmó que le había llamado “maricón”. “Para los argentinos es un insulto normal. Me tratan de racista cuando jamás lo fui ni lo seré. Para nosotros los argentinos es un insulto normal decir ‘cagón’ o ‘maricón’”, dijo.

Después de la investigación llevada a cabo por un inspector de la UEFA sobre los hechos, la institución presidida por Alexander Ceferin sentenció al jugador argentino a una sanción de seis encuentros, aunque tres de ellos quedan en suspenso durante un periodo de prueba de dos años, según informó la institución a través de un comunicado oficial.

Esta decisión (es decir, la sanción de seis partidos) incluye la suspensión provisional de un encuentro que cumplió el jugador durante el duelo de vuelta disputado en el Bernabéu, el 25 de febrero.

Además, solicita a la FIFA que extienda a nivel mundial la suspensión.

Vinícius Benfica Real Madrid Champions League
Redacción D10
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