22 abr. 2026
Olimpia

La odisea de Derlis González está cerca del final

Derlis González ve la luz al final del túnel y podría jugar los últimos partidos del Apertura. El “10", sonriente, entrena con el líder del campeonato.

Abril 22, 2026 05:09 p. m. • 
Por Redacción D10
Derlis González

Derlis González está cercar de volver a jugar un partido oficial.

Foto: Gentileza - Olimpia

Derlis González, jugador de Olimpia, ya se encuentra en el tramo final de su recuperación y podría aparecer en la lista de convocados para los últimos partidos del Torneo Apertura 2026, según informaciones de los cronistas que cubren el día a día del conjunto decano.

La ilusión se encendió este miércoles con la publicación que hizo el Franjeado en las redes sociales en donde se le ve al “10” sonriente haciendo las actividades con el equipo, en la previa del clásico blanco y negro contra Libertad.

Derlis padeció una serie de lesiones en su rodilla derecha (aparece con venda en la foto), que lo alejó de los terrenos de juego ya por cerca de ocho meses.

Se esperaba que su aparición se diera en marzo pasado, tras su última intervención quirúrgica a la que se sometió en Brasil en octubre pasado, pero los plazos se fueron aplazando.

Sin embargo, su vuelta está cada vez más cerca. Vale recordar que el último partido oficial fue el pasado 24 de agosto del 2025, cuando disputó todo el primer tiempo del duelo ante General Caballero JLM.

Vale recordar que Derlis González no juega un partido oficial desde el pasado 24 de agosto del 2025, cuando disputó todo el primer tiempo del encuentro ante General Caballero, en Juan León Mallorquín, en el marco de la novena fecha del torneo Clausura.

Olimpia Derlis González
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Pablo Sánchez
Olimpia
Sánchez definirá el equipo de Olimpia
El entrenador de Olimpia, Pablo Sánchez, definirá en el último ensayo de hoy el equipo para el clásico.
Abril 18, 2026 09:17 a. m.
 · 
Redacción D10
gastón olveira_63661572.jpg
Olimpia
Olveira llega en un gran momento al superclásico
Gastón Olveira, portero de Olimpia, llega al clásico en un momento exuberante.
Abril 17, 2026 07:09 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-04-15 at 9.07.04 PM.jpeg
Olimpia
Olveira: “Intentamos por todos lados”
Gastón Olveira analizó el empate frente a Barracas Central y pese al resultado, valoró positivamente el juego del equipo.
Abril 16, 2026 10:15 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-04-15 at 21.07.00.jpeg
Olimpia
Vitamina Sánchez: “Duele dejar puntos en casa”
Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia, lamentó haber empatado de local ante Barracas Central por la Conmebol Sudamericana.
Abril 16, 2026 09:16 a. m.
 · 
Redacción D10
olimpia coto nogues alejandro dominguez
Olimpia
“Nuevo cronograma” para las obras en el Estadio de Para Uno
La Conmebol y Olimpia se reunieron para establecer un nuevo plan de trabajo sobre las labores de construcción del Estadio Osvaldo Domínguez Dibb, que debe ser sede del Mundial 2030.
Abril 14, 2026 06:01 p. m.
 · 
Redacción D10
FB_IMG_1776080056481.jpg
Olimpia
Sebastián Ferreira, contento por los goles
Sebastián Ferreira, delantero de Olimpia que facturó por duplicado ante Rubio Ñu, se refirió a sus tantos y dio una peculiar respuesta acerca del gol viral que convirtió con el rostro.
Abril 13, 2026 10:24 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más