La odisea de Derlis González está cerca del final

Derlis González, jugador de Olimpia, ya se encuentra en el tramo final de su recuperación y podría aparecer en la lista de convocados para los últimos partidos del Torneo Apertura 2026, según informaciones de los cronistas que cubren el día a día del conjunto decano.

La ilusión se encendió este miércoles con la publicación que hizo el Franjeado en las redes sociales en donde se le ve al “10” sonriente haciendo las actividades con el equipo, en la previa del clásico blanco y negro contra Libertad.

Derlis padeció una serie de lesiones en su rodilla derecha (aparece con venda en la foto), que lo alejó de los terrenos de juego ya por cerca de ocho meses.

Se esperaba que su aparición se diera en marzo pasado, tras su última intervención quirúrgica a la que se sometió en Brasil en octubre pasado, pero los plazos se fueron aplazando.

Sin embargo, su vuelta está cada vez más cerca. Vale recordar que el último partido oficial fue el pasado 24 de agosto del 2025, cuando disputó todo el primer tiempo del duelo ante General Caballero JLM.

Vale recordar que Derlis González no juega un partido oficial desde el pasado 24 de agosto del 2025, cuando disputó todo el primer tiempo del encuentro ante General Caballero, en Juan León Mallorquín, en el marco de la novena fecha del torneo Clausura.