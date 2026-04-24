Olimpia debe pagar todos los destrozos en el Defensores

El monto estipulado, en este caso, es de 240 millones de guaraníes. Debe ser abonado o descontado de los ingresos del Decano para cubrir las refacciones. Sin embargo, el proceso no termina ahí ya que el Franjeado tiene la potestad reglamentaria y legal de trasladar esta factura a Cerro Porteño.

Enfocado. En cuanto a los preparativos para la fecha 18, el Franjeado deberá enfrentar el clásico blanco y negro. El encuentro se llevará a cabo en La Huerta, desde las 20:00.

David Ojeda fue el elegido para pitar este compromiso. Sus asistentes serán José Cuevas y José Villagra.