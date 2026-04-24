24 abr. 2026
Olimpia

Olimpia debe pagar todos los destrozos en el Defensores

Al ser Olimpia el equipo local a efectos de recaudación y organización del superclásico, fue el encargado de arrendar el estadio Defensores del Chaco (propiedad de la APF). Por lo tanto, se expone a pagar los daños causados.

Abril 24, 2026 07:55 a. m. • 
Por Redacción D10
Olveira_66963962.jfif

Inspirado. Gastón Olveira busca extender su imbatibilidad.

El monto estipulado, en este caso, es de 240 millones de guaraníes. Debe ser abonado o descontado de los ingresos del Decano para cubrir las refacciones. Sin embargo, el proceso no termina ahí ya que el Franjeado tiene la potestad reglamentaria y legal de trasladar esta factura a Cerro Porteño.

Enfocado. En cuanto a los preparativos para la fecha 18, el Franjeado deberá enfrentar el clásico blanco y negro. El encuentro se llevará a cabo en La Huerta, desde las 20:00.

David Ojeda fue el elegido para pitar este compromiso. Sus asistentes serán José Cuevas y José Villagra.

Olimpia Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2026-04-19 at 5.48.33 PM.jpeg
Olimpia
El hermoso detalle de Olimpia para Ortiz
La directiva de Olimpia tuvo un hermoso detalle con Richard Ortiz, quien fue homenajeado este domingo por llegar a los 500 partidos con la institución.
Abril 19, 2026 05:57 p. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Sánchez
Olimpia
Sánchez definirá el equipo de Olimpia
El entrenador de Olimpia, Pablo Sánchez, definirá en el último ensayo de hoy el equipo para el clásico.
Abril 18, 2026 09:17 a. m.
 · 
Redacción D10
gastón olveira_63661572.jpg
Olimpia
Olveira llega en un gran momento al superclásico
Gastón Olveira, portero de Olimpia, llega al clásico en un momento exuberante.
Abril 17, 2026 07:09 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-04-15 at 9.07.04 PM.jpeg
Olimpia
Olveira: “Intentamos por todos lados”
Gastón Olveira analizó el empate frente a Barracas Central y pese al resultado, valoró positivamente el juego del equipo.
Abril 16, 2026 10:15 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-04-15 at 21.07.00.jpeg
Olimpia
Vitamina Sánchez: “Duele dejar puntos en casa”
Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia, lamentó haber empatado de local ante Barracas Central por la Conmebol Sudamericana.
Abril 16, 2026 09:16 a. m.
 · 
Redacción D10
olimpia coto nogues alejandro dominguez
Olimpia
“Nuevo cronograma” para las obras en el Estadio de Para Uno
La Conmebol y Olimpia se reunieron para establecer un nuevo plan de trabajo sobre las labores de construcción del Estadio Osvaldo Domínguez Dibb, que debe ser sede del Mundial 2030.
Abril 14, 2026 06:01 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más