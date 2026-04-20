20 abr. 2026
Torneo Apertura

Los ocho superclásicos suspendidos

El clásico del fútbol paraguayo vivió una de sus páginas más negras con los actos de violencia registrados en el Defensores del Chaco. Acá un repaso por el historial.

Abril 20, 2026 12:19 p. m. • 
Por Redacción D10
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Los jugadores observan los desmanes desde el gramado.

Foto: Renato Delgado - UH

El conocido estadígrafo Andrés Riquelme habló este lunes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y dijo que lo ocurrido en Sajonia es algo inaudito en la historia de los superclásicos del fútbol. Aún así, a lo largo de la historia, hubo otros 7 choques que debieron ser suspendidos por diferentes motivos.

Según el experto, tres lances no se volvieron a disputar y cuatro debieron ser reprogramados. De los que no volvieron a jugarse figuraba un compromiso del 10 de agosto del 1913 en una oportunidad en la que Olimpia no pudo completar el equipo (común en esos años) y los puntos le dieron a Cerro.

Luego, el 31 de agosto de 1930, Cerro Porteño y Olimpia se cruzaban y cuando el juego estaba 2-1 el juez del encuentro no sanciona un penal claro para el Franjeado , pero en la réplica si castiga un penal a favor del azulgrana, generando una escaramuza que termina más tarde con la retirada de Olimpia.

El tercer registro que se encontraba hasta antes de este episodio de la fecha 17 del torneo Apertura 2026, data del 9 de mayo de 1998 cuando hubo incidentes protagonizados por los barras, que arrojaron proyectiles y alcanzaron al línea Celestino Galván y a un profesional de prensa. En esa oportunidad se había jugado solo el primer tiempo y el juez Epifanio González decidió que no se reanude el encuentro que iba 1-1.

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