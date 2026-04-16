17 abr. 2026
Copa Sudamericana

Olimpia no puede ante Barracas Central

Olimpia igualó en Sajonia ante Barracas Central por la Conmebol Sudamericana en la previa del superclásico ante Cerro Porteño.

Abril 15, 2026 10:58 p. m. • 
Por Redacción D10
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Olimpia no pudo de local ante Barracas Central.

Foto: José Bogado - UH

Durísimo partido de Conmebol Sudamericana el que afrontó Olimpia este miércoles a estadio casi lleno en el Defensores del Chaco.

Barracas Central resultó un rival duro de roer para el equipo de Pablo Vitamina Sánchez que intentó por todos lados el triunfo pero no se dio y se terminó conformando con el empate sin goles.

Olimpia jugó mejor, tuvo buenas transiciones de defensa a ataque pero la puntada final fue la cuenta pendiente. Los delanteros no estuvieron finos frente al arco del paraguayo Juan Espínola de correcta actuación.

Con esta paridad, Olimpia sigue líder pero ahora con 4 puntos. Su escolta es Audax Italiano que derrotó a Vasco da Gama de visitante el pasado martes.

La próxima fecha, la tercera del Grupo G, lo tendrá a Olimpia visitando a Vasco da Gama el jueves 30 de abril a las 19:00. Barracas recibirá a Audax Italiano el martes 28 a las 21:00.

En lo que respecta al plano local, los hinchas despidieron al equipo de Vitamina con el cántico: “El domingo tenemos que ganar”, haciendo referencia al superclásico ante Cerro Porteño el domingo a las 17:3]

Olimpia Copa Sudamericana Barracas Central
Redacción D10
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