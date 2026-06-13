13 jun. 2026
Copa Mundial

Mundial 2026: Los partidos de hoy y dónde ver en vivo

El Mundial ofrece una cartelera interesante con cuatro partidos para esta jornada de sábado 13 de junio.

Junio 13, 2026 11:24 a. m. • 
Por Redacción D10
Around FIFA World Cup 2026

Vista del estadio que albergará el choque entre Brasil y Marruecos.

Foto: AFP.

La Copa del Mundo 2026 tendrá acción este sábado con varios encuentros interesantes, en uno de ellos entrará en competencia los próximos rivales de la Albirroja como son Australia y Turquía.

Todo comenzará a las 16.00 con el lance que disputarán los equipos de Catar y Suiza, correspondiente a la fecha 1 del Grupo B a cumplirse en el estadio de la Bahía de San Francisco en Santa Clara con el arbitraje del hondureño Said Martínez.

A partir de las 19.00 debutará una de las selecciones candidatas de la competencia como es Brasil, que tendrá enfrente a otro equipo que pinta bien en el Grupo C como es Marruecos. Este choque será en Nueva York con Slavko Vincic de Eslovenia como juez principal. Por este mismo grupo, pero desde las 22.00, Haití chocará con Escocia en Boston, con Mustapha Ghorbal de Argelia como juez.

La jornada se cerrará ya a las 1.00 del domingo en nuestro país, con el partido del Grupo D entre Australia y Turquía a disputarse en Vancouver, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

SÁBADO 13 DE JUNIO

16.00: Catar vs. Suiza (GEN, El Trece)
19.00: Brasil vs. Marruecos (GEN, El Trece, VS Youtube)
22.00: Haití vs. Escocia (Popu TV)
01.00: Australia vs. Turquía (Unicanal)

Guía de canales

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD Tigo Satelital (DTH): Canal 12 Personal TV: Canal 12 o 51 Claro TV: Canal 16 Copaco IPTV: Canal 8

Trece

Tigo Star: Canal 10 Personal Flow: Canal 10 IPTV Copaco: Canal 13 Claro TV: Canal 22

Unicanal

Tigo Star: Canal 8 Personal TV: Canal 17 o 23 Claro TV: Canal 20 Copaco IPTV: 27

Mundial FIFA 2026 Copa del mundo Fútbol Internacional
Redacción D10
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