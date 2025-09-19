Olimpia no pasa del empate ante Trinidense

Un Olimpia sin ideas, sin creatividad y muchas dudas igualó 1-1 ante Trinidense y continúa en la zona baja de la tabla de posiciones del torneo Clausura (décimo).

Este resultado al Franjeado le sirve poco, ante un rival directo en el acumulativo, ya que Triqui con 55 puntos le saca 9 puntos en la lucha de ocupar un lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores.

El gol tempranero de Olimpia, a los 5', convertido por Rodney Redes, influyó para que el espectáculo será interesante. El Decano buscaba ampliar la ventaja y en contrapartida, Triqui encontraba espacios para contragolpear.

Producto de la insistencia del equipo visitante llegó el tiro de esquina. De ahí nació el penal que, posteriormente, Néstor Camacho convirtió el tanto del empate a los 15 minutos.

Desde el 1-1 el partido fue muy cambiante. El Decano utilizó el carril izquierdo con Héctor David Martínez para generar las mejores acciones que no fueron aprovechadas por los delanteros franjeados. Mientras que el Auriazul repetía la fórmula, recuperar el balón y apostar a los contragolpes.

En la complementaria, Trinidense se mostró más incisivo. Apostó a la circulación del balón, Joel Román y Tomas Rayer fueron los responsables en posicionar las acciones cerca de la portería de Lucas Verza, de Olimpia.

A los 68', el estratega José Arrúa metió mano a los cambios para refrescar al equipo y encontrar el sistema para herir a su rival. Sin embargo el partido perdió intensidad y no cambió el desarrollo del encuentro.

A los 90' llegó la tarjeta amarilla para el capitán de Olimpia, Richard Ortiz. Con esta cartulina acumula cinco y se pierde el juego de la fecha 14 ante Tembetary.