02 mar. 2026
Fútbol Internacional

El deporte, en vilo por el conflicto bélico en Oriente Medio

Continúa la incertidumbre en el deporte por la inestabilidad en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Marzo 02, 2026 02:56 p. m. • 
Por Redacción D10
finalissima.jpg

La Finalissima entre España y Argentina se debe jugar a fin de mes en Qatar.

Foto: Gentileza

Continúa la incertidumbre en el deporte por la inestabilidad en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que han provocado que se suspendan competiciones y han despertado la preocupación de deportes como el fútbol o el automovilismo, que tienen eventos programados en la zona.

El fútbol, pendiente de La Finalissima

En el mundo del fútbol, está en duda La Finalissima, el duelo entre los campeones de Europa y América, que deberían disputar las selecciones de España y Argentina en el estadio de Lusail (Catar) el próximo día 27 de marzo.

Fuentes de la UEFA aseguraron este lunes que siguen de cerca y evalúan cuidadosamente todos los acontecimientos, en colaboración con la CONMEBOL y el comité organizador local. El seleccionador nacional de España Luis de la Fuente argumentó que “la solución sería, mientras no se pueda jugar allí, buscar otra sede”, en una entrevista con Radio Nacional de España.

La Federación de Fútbol de Catar anunció la suspensión de todas las competiciones en su territorio debido a la inestabilidad en la región. A través de un comunicado en la red social X, informó de que se posponen todos los torneos desde el domingo 1 de marzo hasta nuevo aviso, aunque no mencionan explícitamente La Finalissima.

Los ataques de Estados Unidos a Irán también ponen en duda la participación del país asiático en el Mundial de 2026, ya que estaba previsto que disputara todos sus encuentros de la fase de grupos en la nación norteamericana, entre Los Ángeles y Seattle. La competición comenzará el próximo 11 de junio.

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán, expresó su preocupación: “Con lo que ha pasado, y con ese ataque de Estados Unidos, es poco probable que podamos esperar con ilusión el Mundial, pero son los dirigentes deportivos los que deben decidir al respecto”.

La selección femenina de Irán, por su parte, se encuentra disputando la Copa Asia de Fútbol en Australia. En su primer encuentro de fase de grupos, perdieron por 3-0 contra Corea del Sur. Marziyeh Jafari, la seleccionadora iraní, evitó pronunciarse al respecto: “Creo que no deberíamos hablar de estos temas en este momento, nuestro equipo ha llegado aquí para disputar este torneo, lo cual es muy importante para las mujeres”.

La FIA confía en que la situación mejore

La Federación Internacional del Automóvil (‘FIA’, por sus siglas en francés) sigue con preocupación los últimos acontecimientos, ya que varias de sus competiciones se disputan en Oriente Medio. Este lunes, Mohammed Ben Sulayem, su presidente, afirmó que sus decisiones estarán guiadas por “la seguridad y el bienestar”.

La temporada de Fórmula 1 empieza el próximo fin de semana en Australia. El primer Gran Premio previsto en Oriente Medio es el de Baréin, entre el 10 y el 12 de abril. El director ejecutivo del GP de Australia declaró a Fox Sports News que “no habrá ningún impacto” en la carrera, a pesar de que los acontecimientos recientes “han trastocado los planes de viaje de los equipos y de la propia Fórmula 1".

El caso es diferente para el Mundial de Resistencia de la FIA (WEC, por sus siglas en inglés). Su primera cita, el prólogo de la competición, está prevista para el 22 de marzo en Catar. “La seguridad de nuestros competidores, personal y aficionados sigue siendo nuestra prioridad absoluta. La dirección del WEC está en comunicación constante con las autoridades en Catar”, informó la organización en un comunicado este domingo.

El baloncesto, muy afectado por las suspensiones

El baloncesto europeo sufrió los efectos de los ataques desde el mismo viernes, cuando acababa de comenzar la disputa de su torneo ‘Next Generation,’ que reúne a varios de los mejores equipos sub-18 de Europa y que se estaba disputando en Abu Dabi.

La Euroliga suspendió la competición, pero los equipos no pueden salir del país por el cierre del espacio aéreo. La Liga U, la competición sub-22 española, ha aplazado este lunes los siguientes partidos de Real Madrid y Valencia Basket, equipos españoles que estaban en ese torneo, ya que continúan varados en Abu Dabi.

Además, la Euroliga también se ha visto obligada a aplazar tres encuentros por la “imposibilidad de viajar tras el cierre temporal del espacio aéreo": el Hapoel Tel Aviv-París Basketball (iba a ser el 3 de marzo), el Hapoel Tel Aviv-Maccabi Tel Aviv y el Partizan-Dubai (ambos previstos para el 5 de marzo).

Otros deportes, en el aire

En el caso del tenis, el problema lo tienen los tenistas, ya que muchos de ellos se encontraban en Oriente Medio después de la disputa del torneo de Dubai y no podrán llegar al inicio del Masters 1000 de Indian Wells (California, Estados Unidos).

Jugadores como los rusos Daniil Medvedev, que se hizo con el título el pasado sábado, Andrey Rublev o el británico Henry Patten, en Dubai, así como el danés Holger Rune, recuperándose en Doha de su rotura del tendón de Aquiles, están atrapados en la zona a la espera de alternativas. La ATP confirmó que trabaja para “garantizar que puedan salir con seguridad cuando las condiciones lo permitan”.

El Comité Paralímpico Internacional (IPC, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado este lunes para valorar el impacto de los ataques en los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina, que comienzan el próximo viernes. En él, aseguran que están “recolectando, confirmando y evaluando la información disponible”.

“Estamos valorando el impacto en las operaciones de los Juegos, especialmente en los viajes. El cierre del espacio aéreo en Oriente Medio está afectando a la llegada de algunos grupos de interés. Estamos trabajando diligentemente para encontrar soluciones para los afectados”, añaden.

El sábado 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán y se reportaron explosiones en Teherán y otras ciudades, en lo que llamaron la ‘Operación Furia Épica’ y que terminó con el asesinato del ayatolá Alí Jameneí, líder supremo. Irán respondió con el lanzamiento de misiles contra bases militares estadounidenses en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos. EFE

Redacción D10
