Olimpia hizo uno de “los mejores” partidos, señala Pablo Sánchez

Olimpia goleó el sábado a Nacional por 3-0 y su entrenador Pablo Sánchez destacó lo hecho por sus dirigidos. “Entiendo que junto al partido de Guaraní, de la segunda rueda, incluso contra el Sportivo Luqueño, este se suma a esos partidos que fueron los mejores”, indicó.

El Decano tuvo un segundo tiempo muy determinante para llevarse el triunfo: “La realidad es que los goles también siempre le dan una visibilidad distinta a la manera de jugar. Yo entiendo que jugamos bien, hemos jugado bien otros partidos, pero claro, los goles nos dieron sobre todo tranquilidad, cosa que cuando ganás por un resultado menor no podés lograr”.

“Y el equipo hoy, al ir haciendo un gol tras otro y de manera media rápida, es como que se adaptó mucho mejor al partido desde la tranquilidad y lo administramos mucho mejor”, declaró en conferencia de prensa. Y cuando llegó el segundo tanto, “ahí ya nos sentimos muy, muy cómodos y el equipo empezó a manejar muy bien el partido”.

Con respecto al encuentro contra el Audax Italiano por Copa Sudamericana, sostuvo: “Entiendo que van a llegar un poquito más descansados los rivales, pero nosotros tenemos que enfrentar esta Copa con toda la ilusión y con todo lo que significa en este caso representar al país y obviamente somos Olimpia y tenemos que tratar de dar lo mejor por esta Copa. Pero que llegamos un poco cansados y tocados, claramente que sí”.

Con su victoria sobre Nacional, Olimpia se mantiene en la cima de la clasificación con cuatro puntos de ventaja sobre Cerro Porteño, y el miércoles jugará en Chile su primer juego por fase de grupos de la Copa Sudamericana ante el Audax Italiano.