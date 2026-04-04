06 abr. 2026
Torneo Apertura

Olimpia y un complemento letal frente a Nacional

Olimpia superó a Nacional por 3-0, en juego correspondiente a la 15ª fecha del Torneo Apertura. El Decano demostró mucha contundencia en el segundo tiempo para asegurar rápidamente el triunfo, de cara a su estreno en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Abril 04, 2026 08:26 p. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia

Richard Sánchez (c) anotó su primer gol desde su regreso a Olimpia.

Foto: José Bogado - ÚH

Tras la caída en la jornada pasada, Olimpia buscó reponerse este sábado contra Nacional para, en el peor de los casos, mantener la ventaja de puntos existente con relación al segundo que jugó después. El equipo de Pablo Sánchez controló la pelota frente a una Academia que no supo darle un mejor cierre a los contragolpes que generó.

A pesar de tener el balón, a Olimpia le costó crear acciones claras de gol. En la primera mitad alborotó en dos ocasiones el arco defendido por Santiago Rojas, con dobletes de zurdazos de Alan Rodríguez.

El más interesante fue el segundo, cuando a los 22’, de un tiro libre, el lateral decano hizo tambalear la portería visitante mientras el portero solo atinó a acompañar con la vista el desenlace del remate.

A los 42’, Gastón Olveira y Gustavo Vargas fueron los responsables de mantener la paridad en el estadio Defensores del Chaco. El arquero franjeado fue exigido con un tiro cruzado de Orlando Gaona Lugo y del rebote, el derechazo de Josué Colmán fue bloqueado por el defensa.

Pero Olimpia apareció con todo en el complemento. La contundencia del puntero fue determinante para inclinar rápidamente la balanza a su favor. A los 49’, Raúl Cáceres metió un centro a la carrera para que Adrián Alcaraz sacudiera la red con un frentazo potente.

A los 61’, también de cabeza, Gustavo Vargas puso el 2-0 y tres minutos después, Richard Sánchez volvió a festejar con su hinchada un gol propio. El volante se hizo sentir en el marcador con un tiro libre al borde del área.

Con casi media hora de partido por delante, Olimpia logró liquidar el expediente llamado Nacional y comenzar a pensar en su juego por Copa Sudamericana del miércoles. El entrenador movió sus piezas para dar descanso a algunos jugadores.

En los minutos finales, la Academia sufrió la expulsión de Roberto Ramírez. Olimpia coqueteó con el cuarto, pero el tanteador ya no se alteró. El Decano se repuso del tropiezo anterior con una goleada y en medio de este ambiente visitará al Audax Italiano por Copa Sudamericana.

Torneo Apertura Olimpia Nacional
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