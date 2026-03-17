Sánchez presagia un partido duro frente a Libertad

Enrique Sánchez, presidente de Nacional, conversó este martes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y analizó lo que se viene inmediatamente en el campeonato, en el cierre de la primera rueda. El Albo deberá visitar a Libertad, en un duelo que califica como de “alto voltaje”.

“Es un partido duro, como todos los que se van presentando. No hay un solo equipo que no deje de buscar lo mismo que estás buscando. Un partido fuerte, complicado. Una rivalidad que tenemos con Libertad desde siempre”, comenzó diciendo.

“Tenemos una obligación de ganar, ellos también. Sabemos que Libertad está jugando bien, el profe (Arce) está haciendo bien las cosas. Va a ser un partido de alto voltaje”, afirmó en la 1080 AM.

GOLPAZO. En un momento de la nota se refirió a lo que significa no estar dentro de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y sostuvo que es un fracaso y un perjuicio grande, aunque suavizó luego diciendo que en el fútbol no hay tiempo para lamentarse, ya que se debe pensar en el siguiente partido.

