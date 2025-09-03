Olimpia golea a Fernando y avanza a octavos de la Copa Paraguay

Olimpia no pasó dificultades en el estadio Facundo de León Fossati de Villa Hayes, en donde este miércoles derrotó 3-0 a Fernando de la Mora, de la división Intermedia, para avanzar a los octavos de final de la Copa Paraguay 2025.

El Decano enfrentará en la siguiente instancia a Tembetary, que eliminó a Deportivo Carapeguá. La nota negativa en suelo chaqueño fue la lesión de Junior Gamarra, pasando la hora del compromiso que obligó a Olimpia a terminar con 10 jugadores (66 min).

El Decano ya encarrilló su clasificación en la primera etapa con dos anotaciones de jugadores provenientes del fútbol uruguayo, como Faustino Barone y Rodrigo Pérez, a los 24 y 43 minutos, respectivamente. El último fue de Erik López, a tres minutos del final.

Ever Almeida dio oportunidad a varios jugadores en la Copa de Todos, que está obligado a ganarla para asegurar su presencia en la Copa Libertadores 2026, ya que está lejos de la cima en el torneo Clausura 2025 y también muy relegado en la tabla acumulativa.

El técnico decano alineó a Lucas Verza; Gustavo Vargas, Junior Barreto, Axel Alfonso, Matías Argüello; Rodrigo Pérez, Alex Franco, Junior Gamarra, Luis Abreu; Fernando Cardozo y Faustino Barone. También tuvieron minutos en la etapa complementaria Giovanni Bogado, Alan Ledesma, Lucas Morales, Romeo Benítez y Erik López.