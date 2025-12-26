26 dic. 2025
Olimpia

Olimpia: El comunicado de San Miguelito

Después de todo lo que generó el fichaje caído de Tomás Rodríguez por Olimpia, el Sporting San Miguelito sacó un comunicado.

Diciembre 26, 2025 04:06 p. m. • 
Por Redacción D10
Tomás Rodríguez

Tomás Rodríguez estuvo haciendo goles para el Monagas durante esta temporada.

Foto: Gentileza - Tomás Rodríguez

Tomás Rodríguez tenía todo acordado con Olimpia par ser nuevo refuerzo del club, pero finalmente la operación cayó porque, según el Decano, la entidad panameña cambió las condiciones del trato exigiendo más dinero.

El cuadro de Panamá compartió un comunicado a través de sus cuentas en redes sociales dando su versión acerca de lo ocurrido. “En las últimas horas han circulado en redes sociales afirmaciones y calificativos que no representan el espíritu con el que Sporting San Miguelito gestiona sus relaciones deportivas”, señala parte del texto.

Aclaró que el club “no bloquea oportunidades para sus jugadores” y que “las negociaciones entre clubes incluyen condiciones y etapas que deben manejarse con confidencialidad y responsabilidad”.

Por último solicita “respeto para el jugador, su familia y todas las instituciones. Sporting San Miguelito mantiene su compromiso con el fútbol, con su cantera y con la afición”.

Finalmente, después de su paso por el Monagas de Venezuela, el delantero Tomás Rodríguez jugará en el Saprissa, de la primera división del fútbol de Costa Rica.

Olimpia Tomás Rodríguez
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Tomás Rodríguez
Olimpia
Tomás Rodríguez no jugará en Olimpia
El panameño Tomás Rodríguez finalmente no llegará a Olimpia y ya tendría nuevo club para la próxima temporada.
Diciembre 23, 2025 10:28 a. m.
 · 
Redacción D10
Alexis Cantero
Olimpia
Olimpia: Alexis Cantero está para irse a Rusia
De acuerdo con las palabras del presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, el jugador Alexis Cantero estaría continuando su carrera en el fútbol ruso.
Diciembre 22, 2025 01:41 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-LIBERTADORES-DEFENSOR-MONAGAS
Olimpia
Lo último del caso Tommy Gol a Olimpia
Este domingo surgió un nuevo capítulo en la novela del fichaje del panameño Tomás Rodríguez a Olimpia.
Diciembre 21, 2025 05:03 p. m.
20251221_093315.jpg
Olimpia
Olimpia jugará amistosos en Uruguay
El plantel de Olimpia, con el DT Pablo Sánchez, continúa entrenando en la Villa con miras a lo que será el 2026.
Diciembre 21, 2025 09:37 a. m.
 · 
Redacción D10
mateo gamarra olimpia
Olimpia
Olimpia anuncia a su cuarta incorporación
El defensor Mateo Gamarra regresa al equipo franjeado tras un paso por el fútbol de Brasil.
Diciembre 19, 2025 05:07 p. m.
 · 
Redacción D10
qoqqq.jpg
Olimpia
“Es un orgullo que Olimpia me esté buscando”
Juan Fernando Alfaro se mostró feliz con la posibilidad de ir a Olimpia.
Diciembre 19, 2025 12:11 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más