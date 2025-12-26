Olimpia: El comunicado de San Miguelito

Tomás Rodríguez tenía todo acordado con Olimpia par ser nuevo refuerzo del club, pero finalmente la operación cayó porque, según el Decano, la entidad panameña cambió las condiciones del trato exigiendo más dinero.

El cuadro de Panamá compartió un comunicado a través de sus cuentas en redes sociales dando su versión acerca de lo ocurrido. “En las últimas horas han circulado en redes sociales afirmaciones y calificativos que no representan el espíritu con el que Sporting San Miguelito gestiona sus relaciones deportivas”, señala parte del texto.

Aclaró que el club “no bloquea oportunidades para sus jugadores” y que “las negociaciones entre clubes incluyen condiciones y etapas que deben manejarse con confidencialidad y responsabilidad”.

Por último solicita “respeto para el jugador, su familia y todas las instituciones. Sporting San Miguelito mantiene su compromiso con el fútbol, con su cantera y con la afición”.

Finalmente, después de su paso por el Monagas de Venezuela, el delantero Tomás Rodríguez jugará en el Saprissa, de la primera división del fútbol de Costa Rica.