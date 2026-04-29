29 abr. 2026
Olimpia

Olimpia: Conferencia y viaje rumbo a Río

Olimpia continúa preparando el partido de mañana ante Vasco da Gama (19:00) por la tercera fecha de la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana 2026.

Abril 29, 2026 09:28 a. m. • 
Por Redacción D10
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A su trinchera. El Sargento Gamarra vuelve al onceno.

El plantel principal entrena hoy desde las 08:30 en la Villa y desde las 11:30 el entrenador Pablo Vitamina Sánchez hablará en conferencia de prensa.

El viaje a Río de Janeiro está previsto para la tarde, a las 15:20.

Con respecto al equipo, el DT decano prepara varias modificaciones en todas las líneas.

En defensa perfila su regreso después de un largo periodo el lateral derecho uruguayo Lucas Morales, mientras que Juan Vera y Alan Rodríguez también serían de la partida.

En el mediocampo, Alex Franco y Hugo Quintana ingresarían por Richard Sánchez y Juan Fernando Alfaro, respectivamente. Arriba aparecen Rubén Lezcano y Hugo Sandoval.

Pasando en limpio, el probable onceno del Franjeado es con: Olveira; Morales, Juan Vera, Mateo Gamarra y Rodríguez; Franco, Richard Ortiz y Quintana; Rubén Lezcano, Adrián Alcaraz y Sandoval.

Olimpia Copa Sudamericana
Redacción D10
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