01 may. 2026
Olimpia

Richard Ortiz: “Cambiar la imagen que dimos”

Richard Ortiz lamentó la derrota ante Vasco, pero se mostró confiado en cambiar la imagen del equipo en los próximos partidos.

Mayo 01, 2026 03:02 p. m.
rrirc.jpg

Richard Ortiz, capitán del club Olimpia.

Foto: Club Olimpia.

El capitán de Olimpia, Richard Ortiz, titular en la durísima derrota por 3-0 ante Vasco da Gama este jueves en Río de Janeiro por la fecha 3 del Grupo G de la Copa Sudamericana, dio sus sensaciones tras el encuentro.

“Dolorido, no era lo que queríamos, pero ya está, ahora a descansar y luego a pensar en el siguiente partido”, comenzó diciendo el experimentado volante.

Analizando un poco lo que fue el trámite del juego ante los brasileños, expuso: “Nos superaron. Estábamos haciendo buen partido y una desatención nuestra nos costó el gol, luego en el segundo tiempo entramos dormidos y en 10 minutos nos liquidaron el partido”.

HAY QUE LEVANTAR. Richard sabe que no hay tiempo para lamentos, por lo que se mostró con confianza de cara a la recta final del Apertura y a lo que queda de la Copa Sudamericana.

“Somos conscientes de que depende de nosotros, tenemos dos partidos en casa, hablamos en el vestuario de que depende de nosotros, trataremos de cambiar la imagen que dimos”, sentenció.

Olimpia ahora se mete de lleno en el campeonato Apertura. Su próximo encuentro será este domingo desde las 09:30 ante Sportivo Ameliano, en el Defensores del Chaco, por la fecha 19. Ganando, y si Cerro Porteño no lo hace, el Decano se consagrará campeón.

Olimpia Richard Ortiz Vasco da Gama
Más contenido de esta sección
Olveira_66963962.jfif
Olimpia
Olimpia debe pagar todos los destrozos en el Defensores
Al ser Olimpia el equipo local a efectos de recaudación y organización del superclásico, fue el encargado de arrendar el estadio Defensores del Chaco (propiedad de la APF). Por lo tanto, se expone a pagar los daños causados.
Abril 24, 2026 07:55 a. m.
 · 
Redacción D10
Derlis González
Olimpia
La odisea de Derlis González está cerca del final
Derlis González ve la luz al final del túnel y podría jugar los últimos partidos del Apertura. El “10", sonriente, entrena con el líder del campeonato.
Abril 22, 2026 05:09 p. m.
 · 
Redacción D10
richard sánchez_66932332.jpg
Olimpia
Olimpia trabaja con tranquilidad
El plantel franjeado retomó las prácticas ayer, desde las 17:00, para preparar su próximo compromiso.
Abril 22, 2026 07:19 a. m.
 · 
Redacción D10
ggggg.JPG
Olimpia
Nogués: “Los violentos fundieron el clásico”
Rodrigo Nogués realizó una conferencia de prensa y apuntó tinta contra los violentos. Además, el dirigente cuestionó la falta de autocrítica de la dirigencia de Cerro Porteño.
Abril 20, 2026 01:22 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-04-19 at 6.51.53 PM.jpeg
Olimpia
Olimpia pedirá los puntos del partido
Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, anunció que salvaguardarán los intereses de la institución.
Abril 19, 2026 07:26 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-04-19 at 5.45.58 PM.jpeg
Olimpia
Emotivo reconocimiento para Richard Ortiz
El capitán de Olimpia, Richard Ortiz fue reconocido por la directiva por llegar a 500 juegos con la camiseta franjeada.
Abril 19, 2026 05:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más