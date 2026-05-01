Richard Ortiz: “Cambiar la imagen que dimos”

El capitán de Olimpia, Richard Ortiz, titular en la durísima derrota por 3-0 ante Vasco da Gama este jueves en Río de Janeiro por la fecha 3 del Grupo G de la Copa Sudamericana, dio sus sensaciones tras el encuentro.

“Dolorido, no era lo que queríamos, pero ya está, ahora a descansar y luego a pensar en el siguiente partido”, comenzó diciendo el experimentado volante.

Analizando un poco lo que fue el trámite del juego ante los brasileños, expuso: “Nos superaron. Estábamos haciendo buen partido y una desatención nuestra nos costó el gol, luego en el segundo tiempo entramos dormidos y en 10 minutos nos liquidaron el partido”.

HAY QUE LEVANTAR. Richard sabe que no hay tiempo para lamentos, por lo que se mostró con confianza de cara a la recta final del Apertura y a lo que queda de la Copa Sudamericana.

“Somos conscientes de que depende de nosotros, tenemos dos partidos en casa, hablamos en el vestuario de que depende de nosotros, trataremos de cambiar la imagen que dimos”, sentenció.

Olimpia ahora se mete de lleno en el campeonato Apertura. Su próximo encuentro será este domingo desde las 09:30 ante Sportivo Ameliano, en el Defensores del Chaco, por la fecha 19. Ganando, y si Cerro Porteño no lo hace, el Decano se consagrará campeón.